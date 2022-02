In 100 matchen van Bambi tot killer: hoe Onuachu alle vooroordelen van zich af heeft gespeeld

Racing Genk John van den Brom blijft strijdvaar­dig: “Ik was zondag­avond echt kapot. Maar ik ga niet in een hoekje zitten”

Je moet het John van den Brom nageven. Positie ter discussie of niet, hij blijft strijdvaardig. Twee dagen na de mokerslag tegen Club Brugge had de Nederlander alweer al z’n moed bij elkaar geraapt. “Ik ga echt niet gewoon in een hoekje zitten.”

1 december