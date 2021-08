Iké Ugbo moet nieuwe sterkhouder worden bij Genk: “Ik zag mezelf eerst niet als spits”

The Eagle Has Landed. De derde Super Eagle al voor Racing Genk, dat na Paul Onuachu en Cyriel Dessers nog een Nigeriaanse spits binnenhaalt. Iké Ugbo is de naam. Geboren Londenaar, Lewisham is een wijk in het zuidoosten van de Engelse hoofdstad. Zijn voetbalschoenen bond hij voor het eerst aan in Canada. Met zijn Nigeriaans-Engelse vader en een Frans-Engelse moeder, vandaar dat je Iké uitspreekt met Franse tongval, stak hij de Atlantische Oceaan over. Zes jaar later – Iké was toen negen – verhuisde hij terug naar Engeland en sloot hij zich aan bij de jeugdacademie van Chelsea FC. Zijn grote voorbeelden Didier Drogba en John Terry maakten toen het mooie weer op Stamford Bridge. “Maar ik was eigenlijk fan van Thierry Henry”, zei Ugbo vorig jaar in een interview. “De elegantie waarmee hij over het voetbalveld liep vond ik onweerstaanbaar.”