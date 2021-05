Hoe Genkse driehoek een vierkant werd: Thorstvedt is in een mum van tijd uitgegroeid tot dé motor

Dimitri de Condé loog niet toen hij vorige week zei dat Racing Genk minder voorspelbaar is geworden. Natuurlijk kijkt iedereen nog steeds naar de beste voorlinie van het land. Dat Racing Genk op dit moment staat waar het staat hebben ze in grote mate te danken aan het trio Ito-Onuachu-Bongonda. Samen zijn ze deze competitie al goed voor 58 doelpunten en 24 assists. Maar de Gouden Genkse driehoek is intussen wel een vierkant geworden. Sinds 26 februari en die wedstrijd op Charleroi is Kristian Thorstvedt goed voor 4 goals en 3 assists. De jonge Noorse aanvallende middenvelder was in de laatste acht competitiewedstrijden zeven keer beslissend voor Racing Genk. “Ik heb in mezelf altijd een meer aanvallende middenvelder gezien”, zei Thorstvedt daar al over. “Wat in de Noorse nationale ploeg goed lukt met Haaland, lukt bij Genk goed met Onuachu. We voelen elkaar goed aan en ook vanop afstand kan ik dreigend zijn.”

Volledig scherm Thorstvedt en Onuachu. © Photo News

Getuige daarvan de knappe derde goal van Thorstvedt tegen Club Brugge. Dat hij net nu zo beslissend is, is des te opvallender. Want in de 26 voorgaande speeldagen stond er telkens een 0 achter zijn naam in de kolommetjes goals en assists. Thorstvedt begon het seizoen in de ziekenboeg, een overblijfsel van een stressfractuur die hij op het einde van vorig seizoen had opgelopen. Zijn eerste minuten kreeg hij in de laatste wedstrijd van Hannes Wolf en de 5-2-nederlaag op het Kiel. Onder Jess Thorup kreeg Thorstvedt wel zijn kans, zij het in een andere rol. Onder de Deen voetbalde Genk in een driemansdefensie met hoog opgeschoven wingbacks in steun van het aanvallende trio. Daardoor moest Thorstvedt – op dat moment vooral in de ploeg omdat Bryan Heynen nog ontbrak – mee voor de controle en het evenwicht zorgen op het middenveld.

Extra zuurstof

De echte kentering voor Thorstvedt kwam er uit pure noodzaak. Van den Brom zocht de gouden formule op het middenveld. Heynen en Hrosovsky kregen de sleutels van het Genkse middenveld in handen, waardoor Thorstvedt zich offensiever kon uitleven in steun van Paul Onuachu. Met vier goals en drie assists geeft hij de andere aanvallende wapens extra zuurstof. Thorstvedt heeft zich in een mum van tijd geprofileerd als motor van het Genkse vierkant.