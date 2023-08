“Het late doelpunt vorige week heeft iets losgemaakt”: Racing Genk kijkt met vertrouwen uit naar do or die-match in bloedheet Turkije

INTERVIEW. Dimitri de Condé blikt, na de 6 op 18 en de niet-selectie van zijn spelers, positief vooruit: “Genk zou vlot meedraaien in de Bundesliga’”

De interlandbreak kwam niet ongelegen voor KRC Genk, maar na het intermezzo vat Dimitri de Condé de laatste rechte lijn van de competitie positief aan. “We halen energie uit de voorbije weken”, zegt het Head of Football van de leider. “Als we daarmee ons stadion kunnen omtoveren in een heksenketel, dan kunnen we iedereen aan, met of zonder Paul Onuachu.”