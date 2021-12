Het Genk van Storck moet het nu maar eens gaan doen: “Gentlemen, het klassement interesseert mij niet”

Racing GenkBernd Storck neemt de touwtjes stevig in handen in Genk. De Duitser hoopt dat zijn kordate aanpak vandaag ook tot een eerste overwinning leidt. Enkel een zege kan in Genk eindelijk voor wat ademruimte zorgen. “Als spelers het niet eens zijn met mij moeten ze wel met de juiste argumentatie komen.”

“Fysiek, technisch, tactisch. Alles moet beter om competitief te zijn op dit niveau.” Bernd Storck is er de coach niet naar om een blad voor de mond te nemen. Never was, never will be. De Duitser is ook niet bang om een club flink door elkaar te schudden, dat weten ze nu ook in Genk. Getraind wordt vanaf nu in de namiddag, elke sessie wordt voorafgegaan door een videoanalyse en mobieltjes moeten bij aankomst op de club worden ingeleverd. De individuen moeten weer een team worden. “Na onze wedstrijd van zondag las ik dat Gent een team was en Genk niet. Ik deel jullie mening, maar er wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk wél een team tussen de lijnen te brengen. Ik challenge de spelers, maar ik doe niets wat ze niet begrijpen. Als ik bij een club kom, dan evalueer ik alle compartimenten van de club. De spelersgroep, de technische staf, de medische staf, de infrastructuur. Vervolgens breng ik in kaart waarmee ik mezelf kan identificeren en waarmee niet. Als iets me niet aanstaat, dan zeg ik dat rechtuit. Zo zit ik in elkaar. Het is mijn taak om iedereen van mijn aanpak te overtuigen en daar ben ik volop mee bezig. Maar ik ga niet ondoordacht te werk, alles was ik doe heeft als doel Racing Genk als club beter te maken.”

Niet gek maken

Storck is veeleisend voor zijn groep, maar is zeker dat hij iedereen beter kan maken. “De spelers moeten zich kunnen identificeren met mijn filosofie, maar ik wil ze ook niet gek maken. We praten, we discussiëren en we zoeken een manier van werken waar iedereen zich in kan vinden. Ik ben een teamplayer, maar ik blijf natuurlijk wel de baas. Als er spelers zijn die het ergens niet mee eens zijn of een andere visie hebben, dan staat mijn deur altijd open. Maar dan moeten ze natuurlijk wel met de juiste argumentatie komen.” Uiteindelijk zal Storcks wil toch wet zijn.

Intussen probeert hij zijn team klaar te stomen voor het duel tegen Charleroi vanavond. Racing Genk legde afgelopen weekend de meeste kilometers af van alle ploegen uit 1A. “Maar fysiek staan we op dit moment niet naar we moeten zijn”, veegde Storck onze opmerking van tafel. “Je kunt veel lopen, maar je hebt ritme en ritmeveranderingen nodig om er echt voordeel uit te halen. Dat is bij ons absoluut niet het geval. Veel spelers kunnen wel lang aan een hoge intensiteit lopen, maar ze missen kracht en explosiviteit om één tegen één het verschil te maken. We lopen veel, maar vooral achter de bal. Dat is een situatie die ik graag zou omkeren. Al blijf ik erbij dat het tegen Gent al beter was dan tegen Rapid Wien. Er was progressie. Niet veel, maar ze was er wel. Het is een kwestie van heel veel automatismen in deze ploeg te slijpen.”

Dichter bij staart dan kop

Zoiets vergt natuurlijk tijd en die is op dit moment geen bondgenoot van Genk. De kloof met de laatste is kleiner dan die met de eerste. “Gentlemen, het klassement interesseert mij niet”, zegt Storck. “Eens we spelen op mijn manier, zúllen die punten komen. Ik heb heel veel ideeën, maar omdat we om de drie dagen spelen, kan ik op training slechts kleine tactische accenten leggen. Volgende week heb ik een volledige trainingsweek en ook op de winterstage in Benidorm zal ik de ploeg pas echt helemaal naar mijn hand kunnen zetten.”

