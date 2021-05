Gouden Stier op absolute recordjacht: Onuachu zit al aan 32 goals en krijgt nu Erwin Vandenbergh in het vizier

Paul Onuachu staarde minutenlang voor zich uit. Doffe blik in de ogen, elleboog steunend op de tafel en zijn hoofd rustend op zijn handpalm. De Gouden Stier is moe. “Ik voelde me wat vermoeid, dat klopt. Anderlecht hield de bal voor rust heel goed in de ploeg en wij moesten er vooral achter lopen.” Meer dan een uur beleefde Paul Onuachu een absolute rotavond tegen de defensie van Anderlecht. Matt Miazga was baas over ‘lange polle’. En toch. En toch sloeg Onuachu toe. Een perfecte voorzet van Junya Ito, Onuachu streelde de bal met het hoofd en zag het leer in de verste benedenhoek ploffen. “Net daarom laat je hem dus staan”, grijnsde John van den Brom op zijn persconferentie. “Paul beleefde een moeilijke avond, maar hij is al zó belangrijk geweest voor ons. Met hem mag je altijd hopen op een flits.” Miazga uitte zijn frustratie met enkele rake vuistslagen op de grasmat. Onuachu vierde in zijn gekende stijl met een salto, de vlammen op de achtergrond maakten het áf. “Na zo’n goal voel je de vermoeidheid even niet”, lachte Onuachu. “Pure adrenaline.” Klassegoal van Onuachu met het hoofd en dat terwijl dat kopspel ondanks zijn dubbele meter niet zijn grootste kwaliteit is. “Maar het is wel iets waar ik veel aan werk. Na de training bijvoorbeeld, dan probeer ik nog te schaven aan mijn afwerking.”