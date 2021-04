Gouden Stier Onuachu scoorde 3 jaar geleden ook bij Tracy Acheampong: “Wist pas na twee maanden dat Paul voetballer was”

KRC Genk Vader Thorstvedt over die keer dat ploegmaat Gascoigne een struisvo­gel in zijn koffer stak en over scorende zoon Kristian: “Mentaal moeilijk geweest”

4 maart Kristian Thorstvedt (21) was met twee goals belangrijk in de bekerzege van Racing Genk tegen KV Mechelen. Vader Erik Thorstvedt (58) genoot zonder twijfel mee. De ex-doelman van Tottenham over de ontwikkeling van zijn zoon en… de struisvogel van Paul Gascoigne.