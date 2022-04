Genkse talentenfabriek stuwt opnieuw jonge doelman richting Europese top: “Onze filosofie is dat we ze zetten, jong of niet. Dat durven ze elders niet”

Blijkt uit een studie van statistiekenbureau CIES Football: Racing Genk is, op Ajax na, de beste opleidingsclub voor doelmannen in Europa. Negen in Genk opgeleide keepers zijn actief in de Europese clubcompetities. Real Madrid. Wolfsburg. Straks ook RB Leipzig. Niet de minsten.

Once upon a time in de KRC Genk Talent Academy... Toen Thibaut Courtois en Koen Casteels elkaar het vuur aan de schenen legden in de schaduw van Davino Verhulst en Logan Bailly. Van een luxeprobleem gesproken, anno 2009. Drie jongens uit eigen jeugd. Racing Genk heeft die status van uitmuntende opleidingsclub niet gestolen. Voorbeeld bij uitstek is natuurlijk Thibaut Courtois, die sinds z’n zevende in de Genkse jeugdacademie vertoefde, er van linksback werd omgeschoold tot doelman, op z’n 18de al titularis was in het kampioenenjaar van de Limburgers en nu furore maakt bij Real Madrid.

Volledig scherm © Photo News

Het grote geheim van die Genkse succesformule? “Het voornaamste is dat iedereen bij Genk dezelfde filosofie uitdraagt”, zegt keepertrainer Guy Martens, die meteen een woordje uitleg geeft. “Onze filosofie is dat we ze onder de lat zetten, jong of niet. En dat durft geen enkele Europese club. We kiezen vol voor proactieve doelmannen, die voortdurend anticiperen en gevaar proberen voorkomen. Dat wil ook zeggen dat ze meevoetballend heel sterk moeten zijn. Tussen hun zes en tien jaar werken we zelfs niet met doelmannen. Het zijn libero’s, die alleen in geval van hoogste nood de bal met de hand mogen beroeren. Eerst word je een goede veldspeler, pas dan word je keeper.”

Naast talentvolle keepers, is er in de Talent Academy natuurlijk ook nood aan goeie begeleiding. Een jaar geleden deed Racing Genk een oproep om talentvolle keepertrainers aan te werven. Daar kwamen maar liefst 140 trainers uit binnen-en buitenland op af. “We hebben de beste kandidaten in onze filosofie ondergedompeld, en daar zijn nu vier nieuwe trainers uit voortgekomen, en nog eens zes scouts. Zij zoeken dan vooral spelers waarvan we zien dat ze het spel goed kunnen lezen. En het is ook makkelijker om jonge talenten naar ons te halen, omdat mensen door dit soort transfers zien dat jonge doelmannen hier kansen krijgen.”

Volledig scherm Guy Martens met Thibaut Courtois. © Photo News

Courtois debuteerde op z'n 16de, Vandevoordt op z’n 17de... Martens is niet schuw om doelmannen jong voor de leeuwen te gooien. “ Ik probeer keepers altijd zo snel mogelijk bij de A-kern te halen. Courtois, Casteels, Vandevoordt, Leysen, Bolat... Allemaal zijn ze tussen hun 15 en 17 jaar bij de A-kern gekomen. We proberen al onze keepers uit de jeugdacademie naar de A-kern te laten doorstromen.” Dat lukt voorlopig aardig, want alle Genkse doelmannen komen uit de eigen opleiding.

En de beste waarmee Martens ooit samenwerkte? Dat kan hij niet kiezen. “Bailly had schitterende kwaliteiten om z'n zestienmeter te bespelen, Bolat kon het spel heel goed lezen, Courtois had zo wat alles, Casteels eigenlijk ook, op zijn eigen tempo... ’t Is niet dat er iemand bovenuit stak, iedereen had z’n eigen kwaliteiten.”

RC Genk passeerde al stevig langs de kassa dankzij hun doelmannen Vandevoordt: 10 miljoen euro* (naar RB Leipzig 2024)

Courtois: 8,95 miljoen euro (naar Chelsea 2011)

Bailly: 2,5 miljoen euro (naar Borussia Mönchengladbach 2009)

Casteels: 1,2 miljoen euro (naar Hoffenheim 2011)

Coucke: 500.000* (naar KV Mechelen 2020)

Bolat: 150.000 euro (naar Standard 2009)

Jackers: bedrag onbekend (naar Waasland-Beveren 2020) Totaal: 23,4 miljoen euro

*Vermoedelijke transfersom

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA