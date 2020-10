Genkse sportieve baas Dimitri de Condé maakt zich geen zorgen om Maehle, maar: “We weten dat hij zal vertrekken, hij is te goed om hier te blijven”

Het was zijn moeilijkste telefoontje in die vijf seizoenen als sportieve baas van Racing Genk. Om 23u50, tien minuten voor het verstrijken van de transferdeadline op 5 oktober, liet Dimitri de Condé Joakim Maehle weten dat zijn droomtransfer naar Marseille niet doorging. Geen miljoenendeal voor speler en club. Een klap voor Maehle én de Condé, altijd al meer gevoelsmens dan keiharde onderhandelaar. “Het was potverdorie een mooie opportuniteit voor hem, dat besef ik maar al te goed. Maar de timing zat niet juist, het evenwicht was er niet. Joakim was kwaad, dat hoorde ik. Mijn woorden over het vertrouwen in hem en het feit dat we hem een mooie exit zéker gunnen, kwamen niet aan. Het is heel heftig geweest.”