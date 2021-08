Genkse Luminus Arena heet voortaan Cegeka Arena: “Tegen 2030 in (ver)nieuw(d) stadion”

Racing Genk Van den Brom: “Club Brugge is de enige topclub die we dit seizoen nog niet geklopt hebben, dat leeft toch”

6 mei Als Racing Genk nog enige spanning in de competitie wil injecteren dan moet het morgen winnen Club Brugge. John van den Brom heeft er in elk geval vertrouwen in. “We willen Club Brugge blijven prikkelen.”