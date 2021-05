Genk wil tweede plek claimen, druk op schouders Club is mooie extra: “We kunnen nog steeds iets ‘flikken’”

Racing GenkVerwacht geen Genkse verrassingen morgen tegen Anderlecht. John van den Brom wisselde niet tijdens de eerste krachtmeting en treedt in principe met dezelfde elf aan in het Lotto Park. “Mijn jongens zitten fris en ik wissel nooit zomaar om te wisselen.” Het doel: de tweede plek nog wat meer claimen, maar ook opnieuw druk leggen bij Club. “We kunnen nog steeds iets ‘flikken’.”

Van den Brom wisselde woensdag niet. De match tegen Anderlecht ging tot in de allerlaatste minuten nochtans goed op en neer. Veel loopwerk dus. “Maar ik ben positief verrast dat mijn jongens die zware match goed hebben verteerd. Iedereen is hersteld. Het zegt veel over hun fysiek, maar ook over de wil om te willen spelen én winnen. Ik zie dan ook geen aanleiding om morgen voor anderen te kiezen. Je kent mij inmiddels, ik wissel niet om te wisselen. Het beste elftal speelt. Wat niet wil zeggen dat ik geen vertrouwen heb in mijn spelers op de bank, hé.”

Quote Ik heb het al zo vaak gezegd: ik vind ons de beste voorhoede van de competitie hebben. Met Onuachu in een enorme belangrij­ke rol. John van den Brom

Bij winst zet KRC Genk een mooie stap naar de tweede plek en Champions League. Én kan het rustig achterover leunen bij Club Brugge-Antwerp. “Het eerste doel blijft die tweede plaats. Maar bij winst prikkelen we automatisch Club - komt er terug een beetje druk op hun schouders... We kunnen nog steeds iets ‘flikken’. En die gedachte zit erin bij m’n spelers. Er is veel honger en gretigheid in de groep om iets te bewerkstelligen.”

Dan wordt er natuurlijk gekeken naar Onuachu. 32 goals en still counting. Aan de overzijde loopt Nmecha - ook niet mis. Maar voor JvdB is het duidelijk: “Ik heb het al zo vaak gezegd: ik vind ons de beste voorhoede van de competitie hebben. Met Onuachu in een enorme belangrijke rol. Woensdag was het één kans, één goal. Hij scoort nooit de 4-0 of 5-0, hé. Zijn treffers zijn enorm belangrijk en zijn profiel is uniek. Je bent door zijn lengte en fysiek snel geneigd hem enkel te zien als targetspits. Maar hij kan zoveel meer. Echt een bijzondere aanvaller. Automatisch zal er interesse komen van grotere clubs. Daar moet je net fier op zijn als Genk-zijnde.”

EK-selectie

Tot slot ging het nog even over de EK-selectie. Bondscoach Martínez geeft maandag zijn selectie vrij. Met een Genkie? “Daar heb ik nog geen seconde over nagedacht. Bongonda en Heynen kunnen in aanmerking komen, maar ik hoorde Martínez nog niet. Ik ga niet zeggen dat ze erbij horen, maar het zou wel verdiend zijn.”

