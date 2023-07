Genk-voorzitter Croonen over nakende contractverlenging tot 2029 (!) van De Condé: “Hij had elders kansen”

Dimitri de Condé staat op het punt om zijn contract bij KRC Genk te verlengen tot medio 2029, net zolang als het mandaat van voorzitter Peter Croonen loopt. “Dimi is iemand met enorm veel kwaliteiten en dat is iets wat niet alleen ons is opgevallen”, legt die laatste uit.

Woensdagmiddag, Genève Aéroport. Peter Croonen maakt zich klaar om te boarden voor de terugvlucht richting België. De sterke man van Racing Genk zag een dag vroeger, toen zijn club in de tweede voorronde van de Champions League 1-1 ging spelen op het veld van Servette, een wedstrijd die alle kanten uit kon. “Er had meer ingezeten, maar op zich is de uitslag terecht”, vindt hij. “Puur sportief hebben we veel geleerd.”

Eerder deze week lekte uit dat Head of Football Dimitri de Condé dicht bij een contractverlenging tot 2029 staat. Nieuws dat Croonen kan bevestigen. “Dimi is heel belangrijk voor onze club”, legt hij uit. “Het is iemand met enorm veel kwaliteiten en dat is niet alleen ons opgevallen. Maar hij is met hart en ziel een Genkie. Hij wou hier heel graag verder, maar had tegelijkertijd elders kansen. Voor ons was het belangrijk om met hem daarover te spreken.”

In de gesprekken maakte RC Genk duidelijk dat het zich voor lange tijd van de diensten van de Condé wilde verzekeren. “Zodat het bij wijze van spreken niet twee keer per seizoen over interesse van andere ploegen gaat. Dimi blijft minstens voor de komende zes jaar aan ons verbonden en daar zijn we heel blij mee. Strategisch was het belangrijk om dat te communiceren, zowel naar de buitenwereld toe als intern.”

Volledig scherm Dimitri de Condé. © Photo News

Transfers

Genk toonde zich deze transferperiode tot dusver actief op inkomend vlak. Kayembe, Fadera, Bonsu Baah en Van Crombrugge werden aangetrokken. Daartegenover staat enkel het vertrek van Samatta (aankoopoptie bij Fenerbahçe niet gelicht) en de jonge Geusens (naar SK Beveren). “We staan heel sterk”, vindt Croonen. “Je voelt dat er veel kwaliteit is. In de oefenmatch tegen Burnley (2-0, red.) kwam dat er heel goed uit, gisteren tegen Servette af en toe. Maar als we ons niveau halen, kunnen wij fantastisch voetbal brengen en zijn we moeilijk te kloppen.”

Intussen liggen Muñoz, Paintsil en Trésor allemaal nog onder contract in de Cegeka Arena, al lijkt de kans groot dat zeker een van hen in de komende weken nog vertrekt. Met name voor Trésor is er veel belangstelling. “We weten dat het kan gebeuren en hebben er rekening mee gehouden. Als het niet komt, is het ook geen enkel probleem. Zolang ze hier zijn, komen ze van pas, want we spelen een aantal belangrijke wedstrijden de komende weken.”

Genk wil er nog een spits bij. Het is al langer bekend dat het open staat voor een terugkeer van Paul Onauchu. De gewezen Gouden Schoen is overbodig bij Southampton, al vraagt de Engelse club een behoorlijke transfersom. “Op namen wil ik niet ingaan”, aldus Croonen. “Het is een positie die we willen versterken, maar gezien de huidige situatie op uitgaand vlak is het vandaag geen prioriteit. Eerst moeten we kijken hoe een aantal dossiers verder ontwikkelen”, besluit de voorzitter.

Volledig scherm Peter Croonen. © ID/ Karel Hemerijckx

