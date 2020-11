Genk-voorzitter Croonen over de recordcijfers van de Limburgers: “Heel wat reserves nodig voor onze infrastructuurprojecten”

KRC GenkEen Belgische recordomzet van 127 miljoen euro en 29,1 miljoen euro winst in totaal. KRC Genk kan een indrukwekkend financieel rapport voorleggen. Voorzitter Peter Croonen zegt dat het geld zeer welkom is voor de verdere groei van de club.

“Wij zien dit als een momentopname die past in de langetermijnplanning van de club, waarin wij veel grote (infrastructuur)projecten hebben. Een nieuw trainingscomplex en een nieuw A-terrein voor de jeugd en de KRC Genk Ladies, met een tribune erbij die ons ook in staat zou stellen om indien mogelijk ook in 1B te spelen. En natuurlijk op termijn ook investeringen in ons stadion. Voor die dingen hebben we heel wat reserves nodig”, zegt Croonen, die nog geen concrete plannen op het stadiondossier kan plakken. “Daar zitten we echt nog in de studiefase.”

Croonen gaat voorts dieper in op dat hoge omzetbedrag. “Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat dat bedrag zo hoog ligt”, zegt hij. “Dankzij de titel hebben we onze extrasportieve inkomsten naar een historisch maximum kunnen brengen en dan was er natuurlijk de Champions League-campagne - sportief én financieel een enorme boost. En daarnaast hebben we ook heel wat uitgaande transfers gehad in hetzelfde boekjaar. Vandaar ondanks Covid-19 dat hoge bedrag.”

Dat laatste is niet onbelangrijk. Genk zet nog een flinke som opzij om de impact van de coronacrisis op te vangen. “We hebben twintig miljoen coronaprovisie aangelegd, waarvan we denken dat er een tiental miljoen nodig zal zijn voor het lopende boekjaar. We weten niet hoelang het zal duren vooraleer we weer met publiek zullen spelen en dat onze inkomsten weer op het normale niveau zullen zitten.”

Volledig scherm Peter Croonen. © BELGA