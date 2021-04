Genk verzekert zich van PO1 en zet race naar tweede plek en bekerfinale in: “Laat die mooie potjes maar komen”

Een kleinigheidje, een verplicht nummertje, noem het hoe je wil, STVV had in de Luminus Arena nooit iets in de pap te brokken. De appeltaart die de Genk-supporters vandaag - zoals na elke derbyzege - op het trainingscomplex laten aanrukken, zou eigenlijk doordeweeks moeten smaken. Na een hard bevochten degradatiestrijd “liepen de Kanaries mentaal leeg”, om het met de woorden van Peter Maes te zeggen. Genk stoomde vlot door en had eigenlijk voor rust al zekerheid over deelname aan play-off 1. De blamage voor STVV had eigenlijk nog groter kunnen zijn.