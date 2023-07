Genk-trainer Wouter Vrancken: “We zijn goed gewapend, maar weten dat er nog jongens kunnen vertrekken”

Ook KRC Genk is deze week op stage. In het Nederlandse Venray bereiden ze zich voor op het nieuwe seizoen en – specifieker – de Champions League-voorrondematch tegen Servette. De Limburgers, die woensdag onderuitgingen tegen PAOK, toonden zich al actief op de transfermarkt. “Ach, vorig jaar had ik bij eerste competitiematch ook een heel sterke ploeg. Drie dagen later was ineens de helft ineens weg”, blijft Wouter Vrancken zijn nuchtere zelve.

Een oefenwedstrijd zegt veel, maar toch ook weer heel weinig. Genk kwam tegen PAOK op een 0-3-achterstand en milderde uiteindelijk via Yira Sor en Nicolas Castro tot 2-3. “We moeten dit niet dramatiseren, qua resultaat sowieso niet”, vindt Genk-trainer Vrancken. “Je ziet wel dat de vermoeidheid van de afgelopen dagen nog in de benen zit. De frisheid ontbrak. Er zijn vanzelfsprekende dingen die dan niet lukken. Je leert er wel wat uit. Dingen die teamtactisch beter moeten. Daar werken we iedere dag aan, maar die uitvoering heeft soms ook met frisheid te maken.”

Los van dat alles ziet de selectie er op dit moment sterk uit, al valt op dat er een weelde is aan vleugelspelers - Alieu Fadera deed het zeer goed tegen PAOK - en de spitspositie met enkel Tolu Arokodare momenteel nog dun bezet is. Reken trouwens niet meer op een terugkeer van Ally Samatta bij Genk. De Tanzaniaan heeft te horen gekregen dat Genk zich op andere pistes richt. Hij staat toevallig in de belangstelling van tegenstander PAOK. “Dat we weinig spitsen hebben? Ik weet dat Dimitri de Condé en zijn team er hard mee bezig zijn. Je ziet overal dat ze niet zomaar voor het oprapen liggen.”

Genk-aanwinst Alieu Fadera.

Het is geen geheim dat Genk bezig is met Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge. De onderhandelingen lopen niet bepaald vlot en wellicht moet de doorbraak in dat dossier wachten tot Anderlecht een nieuwe doelman heeft aangetrokken. Intussen is Maarten Vandevoordt aangesloten op stage, net als Bilal El Khannouss. Daartegenover staat dat Genk nog geen sterkhouders zag vertrekken. Mike Trésor, Joseph Paintsil en Daniel Muñoz, ze staan allemaal nog onder contract in Limburg...

“We staan er goed voor, zolang er niemand vertrekt”, lacht Vrancken. “Vorig jaar had ik bij de eerste competitiematch ook een heel sterke selectie. Drie dagen later was de helft vertrokken. Nu goed, ik steek tijd in de jongens die er nu zijn. En die zijn heel leergierig. Er zijn dingen die beter moeten - zeker en vast - maar daar zijn redenen voor. Het belangrijkste is nu 25 juli (de match tegen Servette, red.).”

Christopher Bonsu Baah.

Geen Bonsu Baah, sterke Galarza

Tegen PAOK Saloniki kregen we nieuwkomer Christopher Bonsu Baah niet te zien. Had niks met een blessure te maken. De Ghanese aankoop komt van de Noorse competitie. Die was nog volop aan de gang, waardoor hij voldoende ritme heeft. Andere jongens konden de minuten beter gebruiken, zo vond men bij Genk. Bonsu Baah trainde op een bijveld.

De eerste indruk van de 18-jarige winger is alleszins goed. Tegen OH Leuven (4-0) verzorgde de tiener meteen de show, op training evenzeer. “Hij heeft goeie voetjes”, zegt Vrancken. “Hij heeft echt een zuivere toets aan de bal. Het is een leuk profiel. Iemand met een vinnige dribbel en hij kijkt niet op een inspanning. Het is een goeie jongen ook. Hij adoreert Paintsil (lacht). Blijkbaar is dat nogal een held in Ghana geworden. Hij kan niet geloven dat hij met Joske mag samenspelen.”

Matias Galarza.

Nog opvallend tegen PAOK: de prestatie van Matias Galarza. Een pitbull die kan voetballen. De Argentijnse middenvelder werd vorige zomer voor zes miljoen euro overgenomen van Argentinos Juniors, maar kende de nodige aanpassingsproblemen. Op een gegeven moment werd hij om disciplinaire redenen zelfs teruggezet naar de beloftenkern. “Tot nu toe heb ik niks op hem aan te merken”, pikt Vrancken in. “Ook niet langs het veld. Vandaag hebben we nog één op één met Mati samengezeten. We lieten hem beelden zien en hij was heel gefocust op hetgeen we hem vroegen. Dat viel echt op. Ook qua op tijd komen en afspraken nakomen, heb ik geen opmerkingen.” Wie weet, met Galarza heeft Genk er mogelijk dus een extra nieuwkomer bij.

