Genk-talent Bilal El Khannouss (18) steelt de show voor vertrek naar WK: “Martínez polste nog of ik naar Tubeke wilde komen”

RC GenkZijn pass met KDB-precisie was het hoogtepunt van de tiende overwinning op rij van de leider. Het Lotto Park was zondag de speeltuin van Bilal El Khannouss. 18 jaar en Brusselaar. Made in Neerpede, verfijnd in Genk. En straks met Marokko op het WK. “Ik moest toch even mijn selectie bevestigen.”

Een uurtje na de 0-2-zege van Genk op Anderlecht: een blinkende El Khannouss stond de verzamelde pers in de mixed zone te woord terwijl Mark McKenzie en zijn boombox op de jonge middenvelder afstormden. “Superstar. Vergeet mij later niet, he.”

McKenzie gaat – ietwat verrassend - niet met de VS naar het WK, maar heeft zijn teleurstelling intussen verbeten en kon zijn oprechte blijheid voor El Khannouss niet onderdrukken. De scène tekent de good vibes bij de trotse competitieleider. Een heenronde met 46 op 51, doelsaldo +30. De voorsprong op nummer twee Union bedraagt tien punten. Waar gaat dit stoppen? “We bekijken het match per match”, zei El Khannouss plichtmatig. “We doen wat we kunnen en proberen elke match de drie punten mee te nemen.”

Op het veld was hij onbevangen. Schrijf eens zo’n jongensboek, al op je achttiende. Enkele dagen nadat hij door Marokkaans bondscoach Hoalid Regragui opgeroepen werd, zette hij de puntjes op de i. “Dat telefoontje van de coach was zo mooi”, zei hij. “En ja, ik moest toch even mijn selectie bevestigen. Het was een grote verrassing voor iedereen. Dan moet je het laten zien.”

Lef

Zo brak hij rond de twintigste minuut de thuisdefensie open met een heerlijke steekbal voor Muñoz, die Onuachu vervolgens zijn dertiende goal van het seizoen aangaf. Ook bij de 0-2 gaf El Khannouss de voorassist. “We wisten dat er ruimte achter de verdediging ging komen. De snelheid van Mike en Joske (Trésor en Paintsil, red.) moet je dan proberen uit te buiten. Die eerste pass voor Muñoz? Ik zag de ruimte achter N’Diaye, terwijl Muñoz zich op gang zetten. Je moet dan het lef hebben om die bal te steken. Hoort bij mijn spel.”

Hij deed Anderlecht pijn. En dan te denken dat El Khannouss een Brusselaar is en in de jeugd van paars-wit rondliep. “Tussen de U6 en de U15 heb ik voor Anderlecht gevoetbald. Dan heb ik de beslissing genomen om naar Genk te gaan, voor het sportieve project, en daar heb ik zeker geen spijt van”, lachte hij.

Niet onlogisch. In zes maanden tijd ging El Khannouss van de U18 van RC Genk naar het WK in Qatar. Hij speelt er straks niet met maar tegen de Rode Duivels. “Ik ben in de jeugdselecties wel voor België uitgekomen. U16, U17, … Ik heb dan de keuze voor Marokko gemaakt. Ik wilde mijn grootouders trots maken.”

Tubeke

Niet dat Roberto Martínez de voorbije maanden geen poging meer ondernam, al deed de bondscoach dat niet rechtstreeks. “Via via heeft hij gepolst, ja. Of ik niet naar Tubeke kon komen. Dat was ongeveer een maand geleden. Maar mijn beslissing stond al lang vast.”

Van het Lotto Park ging het gisterenavond rechtstreeks naar het ouderlijk huis in Brussel. Koffers pakken voor het WK. “Morgen (vandaag, red.) vertrek ik. Eerst met de ploeg naar Dubai. We spelen nog een oefenwedstrijd tegen Georgië. Dan gaan we naar Qatar.”

El Khannouss zei het allemaal op zich af te laten komen. “Op voorhand kun je moeilijk zeggen wat te verwachten. Een kinderdroom gaat in vervulling. Ik ben enorm trots. We zullen daar wel zien hoe en wat. Ik hoop dat we zo ver mogelijk geraken. Het is ook niet zo dat die match tegen België specialer is voor mij. Neen, ik wil elke wedstrijd winnen. Het wordt sowieso een mooi avontuur.”

