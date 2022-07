Genk-sterkhouder Kristian Thorstvedt voor dubbele cijfers op weg naar Serie A

De 23-jarige Thorstvedt kwam in de winter van 2020 over van het Noorse Stabaek. Hij won met Genk de beker in 2021 en debuteerde voor de Noorse nationale ploeg. In april van dit jaar verlengde hij nog zijn contract bij de Limburgers tot 2025. Hij speelde in totaal 87 officiële wedstrijden voor Genk en scoorde daarin zeventien keer. Eintracht Frankfurt was een tijdje geleden geïnteresseerd in de middenvelder, maar concreet is de belangstelling van de Europa League-winnaar nooit geworden.