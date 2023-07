Genk ontmoet Rangers in derde voorronde Champions League (als het langs Servette raakt), Gent en Club kennen (mogelijke) tegenstanders in Conference League

KRC Genk neemt het in de derde voorronde van de Champions League, als de Limburgers in de tweede voorronde voorbij het Zwitserse Servette Genève geraken, op tegen de Schotse vicekampioen Rangers FC. Ook Club Brugge en Gent kennen hun tegenstanders in de derde voorronde van de Conference League, als zij voorbij respectievelijke Aarhus en Žilina raken.

Genk was bij de loting in het niet-kampioenenspoor geen reekshoofd. Behalve Rangers, dat vorig seizoen de Schotse titel aan Celtic moest laten, waren ook het Portugese Braga, het Nederlandse PSV Eindhoven en het Franse Olympique Marseille mogelijke tegenstanders. Bij de Schotten voetbalt sinds dit seizoen ex-Genk-spits Cyriel Dessers.

De heenwedstrijd van de derde voorronde vindt op 8 of 9 augustus plaats, de return volgt op 15 augustus. Rangers kwam als eerste uit de trommel en heeft zo in principe het thuisvoordeel in het eerste duel.

Volledig scherm Wouter Vrancken. © Photo News

Genk moet eerst in de tweede voorronde van de Champions League nog voorbij Servette Genève. De Limburgers trachten morgen in Zwitserland een goed resultaat te behalen in het heenduel met het oog op de return van volgende week woensdag (2 augustus) in de Cegeka Arena.

Bij winst plaatst Genk zich dus voor derde voorronde van de Champions League, bij uitschakeling volgt de derde voorronde van de Europa League. De Limburgers zullen hierin als niet-reekshoofd het Griekse Olympiakos treffen. Ook Slavia Praag was een mogelijkheid, maar de Tsjechen worden sowieso gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen het Oekraïense Dnipro en het Griekse Panathinaikos. Twee ploegen uit hetzelfde land (in dit geval Olympiakos en Panathinaikos uit Griekenland) kunnen in de voorronde immers niet tegen elkaar uitkomen. De wedstrijden staan op 10 en 17 augustus op de agenda.

Club Brugge tegen Akureyri of Dundalk

Het IJslandse KA Akureyri of het Ierse Dundalk FC. Dat zijn de potentiële tegenstanders van Club Brugge in de derde voorronde van de Conference League, mits kwalificatie tegen het Deense Aarhus. Zowel het stadion van KA Akureyri als dat van Dundalk, helemaal in het Noorden van Ierland tegen de Noord-Ierse grens, voldoen niet aan de UEFA-voorschriften. De matchen worden sowieso afgewerkt in Reykjavik of Dublin.

De kans is groot dat Club, mits kwalificatie tegen AGF, uitkomt tegen Dundalk, 159ste op de UEFA-ranking en vorig seizoen derde in de Ierse competitie. De huidige nummer vijf in Ierland staat dik 250 plaatsen hoger op de ranking dan nummer 410 Akureyri. Dundalk telt in totaal 94 Europese wedstrijden, maar kwam nooit eerder tegen een Belgisch elftal uit. Twee keer bereikte het de poule van de Europa League. De spelerskern bestaat haast uitsluitend uit Ierse en Britse spelers. Dundalk werd in haar geschiedenis 14 keer kampioen - de laatste titel dateert uit 2019. Daar waar Club Brugge met Aarhus één van de moeilijkste tegenstanders in de tweede voorronde lootte, oogt de tegenstand één ronde verder een pak gunstiger. Blauw-zwart speelt net als donderdag eerst thuis vooraleer het richting IJsland of Ierland trekt.

Mocht Club alsnog tegen KA Akureyri uitkomen, dan kan het te rade bij Arnar Gretarsson. De IJslander was tot september 2022 coach bij de club, die toen een buitengewoon goed seizoen kende. Gretarsson was tussen januari 2013 en september 2014 technisch directeur bij Club.

Volledig scherm © Photo News

Linfield of Pogoń Szczecin voor AA Gent

Als AA Gent voorbij MSK Zilina geraakt, dan treft het in de derde voorronde van de Conference League de winnaar uit het duel tussen het Noord-Ierse Linfield FC en het Poolse Pogoń Szczecin. Twee tegenstanders die in principe geen problemen zouden mogen vormen voor de Buffalo’s.

Pogoń Szczecin heeft een totale geschatte marktwaarde van 15 miljoen euro en speelt in een volledig gerenoveerd stadion dat plaats biedt aan ruim 20.000 fans. Het lijkt de beste papieren te hebben tegen Linfield, een club uit Belfast die vorig seizoen geen Europese groepsfase bereikte en in de eigen competitie uiteindelijk als tweede eindigde. Zoek trouwens niet naar bekende namen bij de twee teams - tenzij Pogoń-middenvelder João Gamboa (ex-OH Leuven) nog een belletje doet rinkelen. Voor AA Gent is de groepsfase van de Conference League bereiken een absolute must. Vorig seizoen strandde het in de kwartfinales.

Volledig scherm © BELGA