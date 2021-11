Genk is moe, en het zal niet beteren nu spelers de wereld rond vliegen

Zijn buikgevoel liet hem in de steek. John van den Brom toonde zich loyaal ten opzichte van de jongens die de Cegeka Arena lieten kirren van plezier tegen West Ham. Een geweldige prestatie tegen de Hammers - die afgelopen weekend overigens vlotjes de maat namen van Liverpool nota bene - kreeg een gedrocht van een vervolg tegen Cercle Brugge. Genk ging diep tegen West Ham, te diep om een paar dagen later voldoende gerecupereerd aan de aftrap te komen. De vermoeidheid was voelbaar tot in de huiskamers.

Racing Genk vermeed wel in extremis een blamage tegen Cerceltje, dankzij een doelpunt van invaller Théo Bongonda. Maar voor de tweede keer op rij trekken ze met een onbehaaglijk gevoel de interlandbreak in. En het is niet dat zijn jongens binnen twee weken ‘uitgerust’ zullen terugkeren naar Genk. Genk ziet 12 internationals uitzwermen die beginnen aan een ‘Reis Rond De Wereld’. Volgt u even mee: Ito speelt met Japan in Vietnam en Oman, Onuachu reist met Nigeria naar Liberia en speelt thuis tegen Kaapverdië. McKenzie moet met Team USA aan de bak in Cincinnati tegen Mexico en trekt nadien naar Jamaica, Ugbo heeft voor Canada gekozen en speelt in Edmonton tegen Costa Rica om vervolgens richting Mexico te vliegen. En dan zijn er nog de Zuid-Amerikanen. Lucumi en Muñoz nemen het op tegen het Brazilië van Neymar en thuis tegen Paraguay. Preciado speelt twee keer ‘thuis’ in Ecuador. Het airmiles-account van Racing Genk tikt weer lekker aan.

Die mentale en fysieke vermoeidheid kost Genk punten, zéker in de competitiewedstrijden die volgen op een Europees duel. Racing Genk zit sinds het begin van de Europa League aan een vier op twaalf in competitiewedstrijden die volgen op een duel in Europa. Eerder dit seizoen pakte Genk wel twee keer de volle buit in eigen land na de confrontaties met Shakhtar Donetsk. Vroeg op het seizoen en in de zomermaanden is de fysieke slijtage natuurlijk een pak minder. Tegen Cercle Brugge was die er duidelijk wél. Europees spelen kost punten in de competitie, maar Genk investeerde in het tussenseizoen in een kern waarmee je kunt roteren. Van den Brom houdt van stabiliteit, maar gaf zelf aan in de toekomst geen rekening meer te houden met het gevoel van zijn spelers.

Zo presteren de andere Europees clubs in de competitie ná een Europese match

Alleen Antwerp pakte afgelopen weekend de volle buit. Alle andere clubs die midweeks actief waren in Europa morsten met punten. Mindere Europese prestaties worden door Antwerp doorgaans wel rechtgezet in de Jupiler Pro League. Club Brugge was vorige week een prima sparringpartner voor Manchester City in de Champions League, maar bleef steken op een gelijkspel tegen Standard. Club verloor dit seizoen nog niet na een match in de Champions League, maar speelde wel al drie keer gelijk. AA Gent pakte een belangrijk tegen Partizan in de Conference League, maar kwam bleek voor de dag op Le Pairay tegen Seraing. Met de voorrondes erbij zit Gent dit seizoen al aan negen Europese wedstrijden, in de matchen nadien pakten de Buffalo’s 11 op 27 in de competitie.

