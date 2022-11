Genk hoopt dat het zijn spits in januari kan houden, want alleen Lewandowski en Haaland doen straffer dan Paul Onuachu

JUPILER PRO LEAGUERC Genk heeft in de persoon van Paul Onuachu (28) een fenomeen in de rangen. Een blik op de cijfers leert dat enkel Robert Lewandowski en Erling Haaland productiever zijn dan de Gouden Schoen. Meer zelfs: de Nigeriaan is de beste kopper van Europa. Bij de competitieleider hopen ze dat hun spits ook na januari nog in Limburg voetbalt.

BEKIJK OOK. Onuachu scoorde dit seizoen al twaalfmaal

Met de kennis van nu is het een absurde gedachte dat de doelpuntendroogte van Onuachu anderhalve maand geleden nog een item was. Na negen speeldagen stond de teller van de boomlange spits op nul. “Het is een kwestie van tijd”, zei de man toen zelf. “Ik was geblesseerd en heb nog wat werk.”

Hij kreeg gelijk. Op 1 oktober, op Oostende, begon Onuachu te scoren om vervolgens niet meer te stoppen. Zes speeldagen later staat de teller op twaalf treffers en is hij topschutter van de Jupiler Pro League. “Je mag niet onderschatten welke weg Paul de voorbije maanden heeft afgelegd”, zei Wouter Vrancken (bekijk het in onderstaande video) na Onuachu’s vierklapper tegen Charleroi (4-1).

BEKIJK. Vrancken: “Onuachu heeft er zelf heel hard voor gewerkt’

De Genkse T1 wilde dat zijn Gouden Schoen niet enkel in de box bleef. Hij moest completer worden. “We hebben veel van hem gevraagd”, legde Vrancken uit. “Vanaf het begin was Paul een brok positivisme. Knap. Het is toch de Gouden Schoen. Iemand die op 2,5 jaar in België meer dan 60 goals heeft gemaakt. Hij heeft geen moment geklaagd.”

Quote De fysiektrai­ner zei me dat hij tegen Charleroi 30 procent meer sprintjes heeft getrokken dan in zijn vorige toppresta­tie. Daar kan je alleen maar respect voor hebben Trainer Wouter Vrancken

De conditionele achterstand is helemaal weg. “De fysiektrainer zei me dat hij tegen Charleroi 30 procent meer sprintjes heeft getrokken dan in zijn vorige topprestatie. Daar kan je alleen maar respect voor hebben”, aldus nog Vrancken, die zal hopen dat zijn spits in januari uit handen van de buitenlandse clubs blijft. Tot dusver heeft zich niemand voor Onuachu gemeld in de Cegeka Arena, ook het in de zomer geïnteresseerde Wolves niet. Maar Genk beseft dat hij in de kijker staat. Je weet dus nooit.

Internationale top

Het is niet zo gek dat Genk wenst dat de komende wintermercato zo geruisloos mogelijk zal verlopen. De statistieken bewijzen dat Onuachu en zijn 2m01 de laatste jaren onterecht over het hoofd werden gezien door ploegen uit de topcompetities. Sowieso is hij sinds zijn debuut op 1 september 2019 met 75 competitiegoals de meest productieve spits op de Belgische velden.

Volledig scherm 75 doelpunten voor Onuachu. © HLN

Sinds het seizoen 2020-2021 maakte Onuachu 66 competitiedoelpunten. In de tien Europese topcompetities maakten in die periode alleen Robert Lewandowski (89) en Erling Haaland (67) er meer.

Volledig scherm Onuachu. © HLN

Beste kopper

Onuachu is vooral een killer in de zestien. Van zijn 75 doelpunten in de Jupiler Pro League scoorde hij er slechts één van buiten het strafschopgebied; op 15 oktober van dit jaar, tegen OH Leuven (0-1). Gezien zijn lengte hoeft het niet te verbazen dat hij met het hoofd bijzonder efficiënt is. Afgelopen vrijdag Charleroi knikte hij er nog twee binnen.

Het maakt hem zelfs de beste kopper van de tien sterkste Europese competities. Sinds 2020-2021 was hij goed voor 21 kopbalgoals. Harry Kane (Tottenham) en Andy Delort (Nice) volgen op gepaste afstand met vijftien en dertien stuks.

Volledig scherm Kopbaldoelpunten Onuachu. © HLN

Volledig scherm © Photo News