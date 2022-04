Genk-doelman Vandevoordt trekt straks naar RB Leipzig: waarom een transfer in 2024 voor alle partijen logisch is

Racing GenkRacing Genk kan op zoek naar een nieuwe doelman... In 2024. Maarten Vandevoordt (20) heeft zijn toekomst aan de Duitse topclub RB Leipzig verbonden. Opmerkelijk: Leipzig moet nog twee jaar wachten op hun aankoop. Head of Football van RC Genk Dimitri de Condé ziet een win-win-win-situatie: “Ze worden ouder, winnen aan ervaring, en zo profiteren we als club ook mee.”

Een handshake met de keepertrainer. Een slokje Red Bull tussen de medische testen en contractuele plichtplegingen door. En een fotoshoot in het nieuwe tenue, met ook daar een blikje Red Bull in beeld. Het populaire energiedrankje is in Leipzig nooit ver zoek.

De jongste doelman ooit in de Champions League. 17 jaar en 287 dagen was-ie toen, Maarten Vandevoordt. Meteen ging zijn naam de notitieboekjes van scouts over heel Europa in. Een Spaanse topclub trok aan de mouw, maar RB Leipzig speelde het kortst op de bal en klopte al in september een eerste keer op de deur in Genk. Over een transferbedrag communiceert RC Genk niet. Officieel is hij nog altijd aangesloten bij de Limburgers, pas in de zomer van 2024 trekt hij naar Leipzig en begint zijn vijfjarig contract te lopen.

RB Leipzig is niet vies van zulke creatieve deals, en ook Dimitri de Condé, Head of Football van RC Genk, is tevreden dat hun jeugdproduct nog twee jaar aan boord blijft: “Het is een constructie die wij niet gewend zijn. Leipzig is een club die daar meer ervaring mee heeft. Financieel is dit een goeie zaak. Wij hebben niet die rijke eigenaar die telkens geld bijschuift, zoals tegenwoordig misschien bij 50 of 60 procent van de Belgische profclubs. Ten tweede is Maarten een jongen van de streek. Die doorstroom vanuit de academie is binnen ons beleid ook heel belangrijk. Als we zo’n speler via deze constructie langer bij ons kunnen houden, is dat een garantie op meer succes. Ze worden ouder, winnen aan ervaring, en zo profiteren we als club ook mee. We zouden in de toekomst graag meer dossiers zo afhandelen, al zal dat helaas niet altijd kunnen.”

Nog even rijpen

Ook Leipzig komt er als winnaar uit. De Duitsers hebben met Peter Gulacsi nog een prima doelman rondlopen, maar in 2024 telt die 34 lentes. En ondertussen kan Vandevoordt ongestoord ervaring opdoen in zijn vertrouwde omgeving. “Bij Leipzig oordelen ze misschien dat Maarten nog stappen moet zetten vooraleer hij op het niveau van de Duitse top zit, en dat is niet onlogisch”, weet De Condé. “Leipzig heeft de ambitie om ook mee te dingen voor de prijzen in de Champions League. Bij Racing Genk heeft Maarten een geweldig platform om nog beter te worden. En omdat ze de deal nu al afronden, schakelen ze ook de concurrentie die er nog was uit.”

En natuurlijk is er nog Vandevoordt zelf. Nog altijd maar 20 jaar, voor een doelman uitzonderlijk jong om al twee jaar als basispion te fungeren. Speelminuten vergaren was ook voor hem de voornaamste drijfveer. “Hij zal zich moeten blijven bewijzen”, vervolgt De Condé. “Da’s logisch, want er zit nog genoeg jong talent aan te komen. Maar Maarten is wel tevreden dat hij in Genk zit. Ik heb hem bij het tekenen de hand geschud en gezegd: ‘Proficiat, maar nu gaan we eerst nog prijzen winnen in Genk.’ Daar hebben we die jongens allemaal voor nodig. Maarten kan daar in de toekomst een belangrijke rol in spelen.”

“We kijken uit naar het avontuur samen”, reageerde het Twitteraccount van Leipzig al onder een foto van hun nieuwe doelman. Nog twee jaar geduld, Domenico Tedesco en co. Of staat de Italiaanse coach tegen dan al niet meer aan het roer in Oost-Duitsland?

Volledig scherm Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk. © Photo News

