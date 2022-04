Genk-doelman Maarten Vandevoordt trekt in zomer van 2024 naar RB Leipzig

Racing Genk Allicht kruis over Africa Cup voor Onuachu: scan bevestigt spier­scheur, spits van Genk meerdere weken out

Paul Onuachu heeft wel degelijk een spierscheur opgelopen, afgelopen zondag tegen Antwerp. De Nigeriaanse spits van Racing Genk is daardoor meerdere weken out en mist allicht de Africa Cup, die normaal gezien van 9 januari tot 6 februari doorgaat in Kameroen.

21 december