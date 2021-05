Genk-coach John van den Brom: “Ze zijn nerveus in Brugge, dat merk je aan alles”

Laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Racing Genk, morgenavond tegen Antwerp. Eén punt pakken en de Limburgers zijn zeker van plek 2, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Wil Genk zondag in Jan Breydel nog een ultieme gooi doen naar de titel, dan moet er gewonnen worden tegen Antwerp en moet Club Brugge verliezen op Anderlecht. “We kunnen hier veel praten over alle mogelijke scenario’s, maar als wij ons lot in eigen hand willen houden dan moeten wij eerst zelf winnen”, zei John van den Brom. “Dan pas kunnen we naar Club Brugge kijken. Je merkt wel aan alles dat ze nerveus zijn in Brugge, dat willen we zo houden. Wij van onze kant voetballen heel relaxed. Dat was op Anderlecht zo, dat was ook nu weer op training zo. En dat wil ik morgen ook zo tegen Antwerp zien. Natuurlijk kan het zijn dat wij op een bepaald moment in de wedstrijd tevreden moeten zijn met een punt. Dan ga ik ook geen gekke dingen doen om alsnog die overwinning te pakken, want dat kan ook verkeerd uitdraaien. We spelen om te winnen, maar als uit de wedstrijdomstandigheden blijkt dat een punt het hoogst haalbare is, dan zullen we blij zijn dat de tweede plaats een zekerheid is.”