Genk-CEO Gerits na klacht sneeuwmatch: “Slechte verliezers? Er zijn reglementen...”

Het was een bizar beeld: voetbal in de sneeuw, ondanks de verplichtingen van de Pro League en de voetbalbond om zoiets te vermijden. Racing Genk, dat onder voorbehoud aan de wedstrijd begon, diende dan ook een klacht in. CEO Erik Gerits: “Wij kunnen leven met overmacht, maar dat was in Moeskroen allerminst het geval. Twee uur voor de aftrap sneeuwde het al niet meer. Een deel van onze delegatie - de mensen die de kledij vervoeren - was zeer vroeg in Moeskroen, zij stelden vast dat er weinig activiteit was om het veld speelklaar te krijgen. De sneeuwval was nochtans aangekondigd. Dan kun je je toch organiseren, zoals wij dat zouden doen? Maar dat is dus niet gebeurd.”

Racing Genk ging in overleg met de scheidsrechters, in de hoop de partij uit te stellen. “We hadden gisteren liever niet gespeeld”, aldus Gerits. “Want in die context is het toevalsvoetbal, wat niet zou mogen op dit niveau. Dat kunnen we niet accepteren. Een normaal spelverloop was onmogelijk.”

Quote Kijk, er zijn nu eenmaal reglemen­ten. Het getuigt van goed management dat wij nu deze stappen ondernemen CEO Erik Gerits

De kritiek bij sommigen luidt dat Racing Genk “een slechte verliezer” is. Gerits countert: “Wij hebben al vooraf alles geprobeerd om de match op een later tijdstip te spelen. Kijk, er zijn nu eenmaal reglementen. Het getuigt van goed management dat wij nu deze stappen ondernemen.” Of Genk op deze manier alsnog de drie punten wil, liet Gerits in het midden: “Het is nu aan de bevoegde instanties om te beslissen wat de gevolgen zijn. We zien wel wat de uitkomst is.”

In Oostende hadden verschillende spelers het gevoel dat de ref, vanwege de drukke kalender, onder druk stond om sowieso te spelen, ongeacht de omstandigheden. “Ik heb dat ook gehoord en gelezen, maar daarover kan ik niks zeggen”, aldus Gerits. “Ik heb de scheidsrechter zelf niet gesproken.”

Volledig scherm Erik Gerits. © Photo News