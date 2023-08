Genk bekoopt dramatische start bij Olympiakos met nederlaag en wacht volgende week aartsmoeilijke klus

Mike Trésor en co wouden een pijnlijke week doorspoelen met een goed resultaat tegen Olympiakos, maar de Limburgers konden niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Na 22 seconden spelen, stonden ze al op achterstand. Het was aanvoerder Fortounis die mistasten in de Genkse defensie afstrafte. De troepen van Wouter Vrancken waren niet aangeslagen en herstelden geleidelijk aan het evenwicht. Olympiakos-goalie Paschalakis konden ze voor rust evenwel niet in verlegenheid brengen.