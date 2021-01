Genk-aanwinst Preciado wordt meteen aan aftrap verwacht: "Puur te maken met posities”

RC GenkJohn van den Brom is tegen Moeskroen van plan om meteen vers bloed in zijn elftal te injecteren. Ecuadoraans international Angelo Preciado (22) wordt aan de aftrap verwacht.

Geen tijd te verliezen. John van den Brom is tegen Moeskroen van plan om al zeker één nieuwkomer in de ploeg te droppen. En dat wordt Angelo Preciado, de noodzaak om met de Ecuadoraan te spelen is het grootst. “Ja dat heeft puur te maken met de posities”, zegt Van den Brom. “Met het vertrek van Maehle zijn we, vind ik, kwetsbaar op die positie. Met noodgrepen hebben we dat proberen op te lossen, maar dat is niet wat we willen. Die positie is dus vacant en Angelo kan ze op een goede manier invullen.”

Alles ‘aan gort’ gelopen

Zowel Preciado als McKenzie maakte overigens een prima indruk, op het veld en ernaast, bij de medische tests. “Mckenzie heeft alles aan ‘gort’ gelopen, zoals wij dat zeggen. En dat wil je ook van wintertransfers. Aan jongens die zes, zeven weken voorbereiding nodig hebben vooraleer ze klaar zijn, heb je niet zoveel in deze periode. Hun integratie loopt prima. Je ziet dat dit een club is die het gewoon is om spelers een mooie transfer te zien maken, nieuwkomers worden snel opgenomen in de groep.”

Volledig scherm Mark McKenzie © Photo News

Het feit dat Van den Brom Preciado meteen wil laten starten, impliceert dat hij opnieuw zal omschakelen naar een systeem met drie achterin en twee wingbacks. “Ik heb genoten van de momenten dat we met drie achterin speelden, daar stond iets. Vorige week tegen Kortrijk was het toch allemaal wat onzeker. Daarom wil ik een lastige uitwedstrijd op Moeskroen kiezen voor een formatie waarin die jongens zich het best voelen. Maar laat het duidelijk zijn, wij moeten in staat zijn om verschillende formaties te hanteren. Maar ligt het altijd aan de manier van spelen? Of ligt het soms ook aan de vorm, de kwaliteit en het gevoel dat je hebt? Ik ben er zeker van dat dat wel zo is. Op Kortrijk had ik het gevoel dat we géén goal meer zouden maken, ongeacht het systeem.”

Niet extra motiveren

In Genk weten ze dus dat het beter moet vanavond op Le Canonnier, maar een hapje wordt de laatste in de stand niet. “Het niveau van de ‘kleinere’ ploegen ligt hoger dan een paar jaar geleden. Niemand heeft nog gemakkelijke wedstrijden. Ik bekeek Club Brugge vorige week op STVV. Die speelden een goede eerste helft, maar een dramatische tweede helft. Ze komen ermee weg omdat ze winnen, maar dat had ook helemaal anders kunnen aflopen. Wij zullen geen enkele gemakkelijke wedstrijd krijgen, dat besef zorgt ervoor dat je spelers niet extra moet motiveren voor een wedstrijd tegen Moeskroen.”

Volledig scherm John van den Brom © Photo News