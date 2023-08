“Geloof is er dat we dit nog kunnen omkeren”: Vrancken blijft positief na dramatische start en nederlaag bij Olympiakos

Mike Trésor en co wouden een pijnlijke week doorspoelen met een goed resultaat tegen Olympiakos, maar de Limburgers konden niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Na 22 seconden spelen, stonden ze al op achterstand. Het was aanvoerder Fortounis die mistasten in de Genkse defensie afstrafte. De troepen van Wouter Vrancken waren niet aangeslagen en herstelden geleidelijk aan het evenwicht. Olympiakos-goalie Paschalakis konden ze voor rust evenwel niet in verlegenheid brengen.

Ook in de tweede periode was de vicekampioen amper tot niet gevaarlijk. El Khannouss kwam in de absolute slotfase nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn schot spatte uiteen op de dwarsligger. Het bleef 1-0 en dus kon Genk voor de derde keer op rij niet aan het langste eind trekken.

Vrancken: “Het geloof is er dat we dit nog kunnen omkeren”

Na een nederlaag is hij wel vaker opvallend positief. Wouter Vrancken wilde niet al te lang blijven stilstaan bij die vroege en vermijdbare 1-0. “We zijn nog altijd mensen. Don’t shoot him”, nam hij McKenzie in bescherming. “Hij speelde nadien trouwens een goeie match.”

Veel liever sprak Vrancken over de reactie van z’n ploeg, met name na de pauze. “Ik ben trots op hoe we ons in de wedstrijd wisten te knokken. We waren dominant, óp Olympiakos, ondanks onze jonge groep en ondanks de moeilijke omstandigheden hier. Dat is niet zo vanzelfsprekend.”

Toen de vraag kwam dat RC Genk in die tweede helft wel ontsnapte aan de 2-0 en zelfs 3-0, grijnsde Vrancken eens. “De ene zal het zo zien, ik zie het anders. We hadden de wedstrijd onder controle. En we hadden ook enkele goede kansen. Alleen waren we niet efficiënt genoeg in het strafschopgebied. Maar het geloof en de overtuiging die ons voor rust ontbrak, zag ik in de tweede helft wél. Die was goed. We verdienden dan ook een gelijkspel - 1-0 is géén juiste uitslag.”