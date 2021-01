Geëngageerd toptalent en een brok energie: een kennismaking met Genk-aanwinst en Amerikaans international Mark Mckenzie

In volle Black Lives Matter-crisis zette McKenzie de puntjes op de i. Hij werd geboren in de Bronx en groeide op in Delaware. En hij bleef in zijn jonge jaren niet gespaard van racisme. “Ze riepen het N-woord naar mij tijdens jeugdwedstrijden, ik werd racistisch bejegend”, zei hij in een interview. “Ik heb het meegemaakt, maar het is het verhaal van veel spelers. Je wordt in een bubbel geplaatst met een doelwit op je rug door je huidskleur. Weet je, als ik mijn truitje uittrek en naar huis ga, word ik zoals elke andere zwarte man gezien.”

MLS-elftal van het jaar

Zo geëngageerd hij is naast het veld, zo talentvol is hij erop. McKenzie wordt als één van de beste jonge verdedigers van de Major League Soccer beschouwd. Hij is niet de grootste - 1 meter 83 - maar staat stevig op zijn benen. Hij is snel, energiek en verdedigt vooruit. Bovendien is zijn passing meer dan degelijk. McKenzie werd verkozen in het MLS-elftal van het jaar én is Amerikaans international sinds begin vorig jaar. Vanuit Europa nam de interesse toe. Celtic, ploegen uit de Premier League en de Bundesliga... “Het is mijn droom om in Europa te spelen”, aldus McKenzie in september. “Dat is het ultieme doel. Als de kans komt, zal ik ze met beide handen grijpen.” De Amerikaan is klaar om de strijd aan te gaan met Racing Genk.