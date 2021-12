Gebrek aan frisheid en fitheid doet Genk zege nog uit handen geven: “Op dit moment kunnen wij echt niet meer brengen”

Racing GenkRacing Genk was dicht bij een tweede zege onder Bernd Storck, maar zag Antwerp in de slotfase toch nog langszij komen . “We konden het niet meer belopen, dit was het hoogst haalbare”, zei de Duitse coach.

Geen eerste reeksje voor Racing Genk onder Bernd Storck, net niet. Genk leek op weg naar een tweede opeenvolgende zege, maar de late gelijkmaker van Viktor Fischer gaf Genk toch weer een tikje. “Balen”, zuchtte Carel Eiting, met dat mondkapje van Racing Genk bengelend onder de kin. De Nederlander moest door de positieve test van Arteaga en de blessure van Jukleröd andermaal depanneren op de linksachter. “Dit was zo’n wedstrijd waarvan je weet dat het opnieuw het vuur door de hele club kon jagen. Zeker tegen een topteam als Antwerp. Het voetbal was minder mooi, maar als we die nul hadden kunnen houden, had dat een enorme vertrouwensboost gegeven. Maar Antwerp drukte ons achteruit, we konden het op het eind niet meer belopen. Verdorie!”

Ziedaar meteen de hoofdreden waarom Racing Genk die voorsprong niet kon vasthouden. Geen jus meer in de benen, fysiek helemaal leeg. “Op een bepaald moment keek ik achter mij naar de bank, maar ik zag niet veel spelers meer zitten”, lachte Bernd Storck. “Een mopje natuurlijk, maar er waren meer spelers die om een wissel vroegen dan spelers die ik kon inbrengen. Na een uur spelen zag je dat het ons aan fitheid en frisheid ontbrak. We hebben echt alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag, maar dit gelijkspel is een correct resultaat. Op dit moment kunnen wij echt niet meer brengen.”

Racing Genk startte het best aan de wedstrijd, maar de eerste grote kansen waren voor de Great Old. “Ik ken Benson nochtans, het is een fantastische speler”, zei Storck. “Ik kan niet vatten dat wij zo ongeconcentreerd aan een wedstrijd beginnen. We gaven hen enkele mogelijkheden en we kwamen ook goed weg, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Lange dagen

Racing Genk herstelde zich en sloeg zelf toe via het dodelijke duo van weleer Bongonda/Onuachu. De twaalfde – en voorlopig laatste – van het seizoen voor de Nigeriaan die in de tweede helft uitviel met een spierblessure. Het eerste kwartier na rust kon Racing Genk nog wel standhouden, maar vanaf dan was het over. Een combinatie van het helse programma en een nieuwe trainer die zijn (fysieke) accenten wil leggen op de groep. “Zij gingen hoger druk zetten en creëerden meer dreiging”, wist Eiting. “Het was niet onze bedoeling, maar we werden wel meer en meer achteruit gedrukt. Hun backs gingen hoger spelen en wij konden te weinig profiteren van de ruimte omdat we op waren.”

Racing Genk had op dat moment al veel gegeven en gelopen. Storck maakt zich sterk dat zijn Genk dit op termijn wel een volledige wedstrijd kan volhouden. “Onze transitie tussen verdediging en aanval moet beter, zeker op de momenten dat er voldoende ruimte is. Maar op dit moment is iedereen zó moe, het zijn intense weken geweest.” Eiting beaamt de woorden van zijn coach. “Het zijn lange dagen onder de nieuwe coach, maar dat is ook normaal. Hij wil zijn ideeën zo snel mogelijk overbrengen op de ploeg. Alleen is dat bijna onmogelijk als je om de drie dagen een wedstrijd te spelen hebt. Op dit moment zijn we te wisselvallig om deze wedstrijden naar onze hand te zetten. Het zijn de kleine dingen die beter moeten, de automatismen. Eens die stevige basis er ligt, kunnen we echt stappen vooruit zetten.”

Storck krijgt nu een week de tijd om zijn troepen nog één keer op te laden voor het duel op Oostende. “Deze ‘normale’ week komt precies op tijd, want er is nog heel veel werk.” Intussen dringt de tijd wel voor Racing Genk. Na Nieuwjaar krijgen de Limburgers nog negen wedstrijden om de inhaalrace richting play-off 1 tot een goed einde te brengen.

