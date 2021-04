Gebarreerd door de Gouden Stier: het moeilijke eerste jaar van Cyriel Dessers onder de loep

Midweeks vijf goals scoren in een oefenpotje, maar zaterdag allicht weer gewoon op de bank. Welkom in de wereld van Cyriel Dessers. Play-off 1 is al een feit, topschutter Paul Onuachu staat op één kaart van schorsing én de bekerfinale op de Heizel loert om de hoek. Tijd om Cyriel zijn kans nog eens te geven, John? Anderzijds heb je, Racing Genk zijnde, zaterdag tegen Antwerp wel de kans om de grootste concurrent in de strijd om plaats twee een psychologische dreun te verkopen. Een moeilijk vraagstuk voor de Nederlandse T1 van Racing Genk, mogelijk kiest hij diep in de spits toch voor de continuïteit met Onuachu.

En dat maakt er de situatie van Cyriel Dessers er niet gemakkelijker op en toch laat de 26-jarige spits zich op geen verkeerd woord betrappen. KRC Genk loste gisteren hun derde aflevering van ‘inside the cup’. Een pre-en aftermovie van hun halve finale in de beker tegen Anderlecht. Achter de schermen piepen is áltijd leuk. Opvallende protagonist: Cyriel Dessers. Voor de match met een peptalk, na de match dansend op tafel. Dessers ligt goed in de Genkse groep. Opmerkelijk gezien zijn geringe invloed op het veld, maar illustratief voor de mentaliteit waarmee hij rondloopt in de Luminus Arena. “Dessers is altijd positief”, klinkt het in de kleedkamer. “Ook op training werkt hij zich altijd in het zweet en probeert hij zichzelf en het team beter te maken. Dat doet hij ook in de kansen die hij krijgt.”

De topschutter van de Eredivisie kwam begin dit seizoen met heel veel verwachtingen én een prijskaartje van vier miljoen naar de Luminus Arena. Een terugkeer door de grote poort in de Luminus Arena. Hij speelde wel in 27 van de 33 competitiewedstrijden, maar op de eerste vier speeldagen na stond hij maar één keer in de basis. Geblokkeerd en gebarreerd door Paul Onuachu. Gouden Stier met 27 doelpunten, Dessers zit aan vier en scoorde dit kalenderjaar nog geen enkele goal. Dessers is geen dommerik, hij weet ook wel dat zijn concurrent al een heel seizoen de pannen van het dak speelt. Hij zou gek zijn om zich te roeren. In de oefenpartij tegen Westerlo toonde hij zijn gretigheid en scoorde hij vijf keer. Een sterk signaal. Want in plaats van te mokken en het kopje te laten hangen, stroopt Dessers de mouwen op en maakt hij iéts van niets. ’What you see is, is what you get.’ Hij aast ook niet op een vertrek. In zijn entourage valt te horen dat hij links en rechts al eens wordt gepolst naar zijn situatie, maar concreet is er niets. Daar is het ook veel te vroeg voor. Wat gebeurt er straks met Paul Onuachu, voor hoeveel en naar waar vertrekt de Nigeriaan? Opent dát de deur voor de echte start van Cyriel Dessers bij KRC Genk?