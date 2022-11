“Er is altijd ruimte voor meer”: Onuachu scoorde nú al evenveel goals voor Genk als Wesley Sonck (en z’n honger is nog niet gestild)

BEKIJK OOK. Onuachu: “We blijven ons focussen op top vier”

“Nooit eerder ben ik hier in geslaagd”, lachte de Gouden Schoen breeduit. “Vraag me alstublieft niet welke van die vier doelpunten ik de mooiste vond. Ik kan echt niet kiezen. Hoe ik dit ooit nog eens denk te verbeteren? Er is altijd ruimte voor nog meer, hoor. Maar ik weet wel zeker: als de match tien minuten langer had geduurd, had ik vandaag al die vijfde tegen de touwen gejaagd. Alles lukte. Enfin, bijna alles.”

“Zeg dat wel”, beaamt hij. “Ik denk nog wel eens terug aan de harde periode, toen blessures me afremden en er me weinig lukte. Maar scoren is iets wat je niet verleert en ik heb altijd geweten dat mijn productiviteit wel ging terugkomen. Vooral omdat het team het zo goed doet. Met dank aan de coach, die er in geslaagd is de neuzen allemaal in dezelfde richting te krijgen en iedereen hard te laten werken. Het resultaat mag gezien worden, maar het mag hier uiteraard niet bij blijven. We hebben nu 43 van de 48 punten gepakt, en dat is fantastisch. Maar we mogen vooral de focus niet verliezen. Zoals onze trainer ons voortdurend voorhoudt: we kunnen alleen onszelf in de problemen brengen.”