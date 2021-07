Drie Genkse Colombianen vs Messi: waarom Genk met gemengde gevoelens naar het succes van hun Colombianen kijkt

Jupiler Pro League Racing Genk sluit ijzerster­ke play-offs af met prestige­winst tegen kampioen Club Brugge

23 mei In het prestigeduel tussen kersvers kampioen Club en nummer twee Genk, trok de bekerwinnaar aan het langste eind. In een match met veel wissels besliste Dessers vanop de stip de partij met de 1-2. Genk zette zo zijn sterke play-offs nog wat kracht bij. Aan Brugse kant was het vooral aftellen naar het vervolg van het feest voor de 17de landstitel.