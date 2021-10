“Dit is geen mooi moment”: John van den Brom is zwaar aangedaan door ontslag van assistent én boezemvriend en beseft dat hij ook zelf moet ingrijpen

Racing GenkJohn van den Brom is dat soort trainer waar je altijd alles aan kunt vragen, hij gaat geen thema uit de weg. Nu had aandringen écht geen zin. Want het afscheid van assistent - zeg gerust boezemvriend - Dennis Haar viel hem zwaar. Al had hij begrip voor de beslissing van de club. “Ik kan ook niet anders, want we zitten natuurlijk in een situatie waarin er iets moest gebeuren.” Schrik overigens niet als u morgenavond het wedstrijdblad onder ogen krijgt - hij zal ingrijpen.