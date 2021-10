“Dit is geen dode ploeg”: bij Genk weigeren ze na vijf nederlagen in zes matchen nog steeds van het c-woord te spreken

Racing GenkElf tegendoelpunten in vier matchen. Vijf van de laatste zes wedstrijden verloren. De naakte cijfers van Racing Genk zijn dan wel hard, Head of Football Dimitri De Condé wil niet van het c-woord spreken. “Ik zie veel signalen die wél positief zijn.” Een verhaal met één grote ‘maar’.

Er zijn topploegen waar het zou beginnen stormen na vijf nederlagen in zes wedstrijden.

Racing Genk is anders. Niet dat de sfeer op de luchthaven uitgelaten was - de 3-0-nederlaag tegen West Ham was wel degelijk een domper. Maar van een crisis is er nog geen sprake.

Head of Football Dimitri De Condé deed z’n best om dat woord niet eens te moeten uitspreken. “Ik vind dat zo’n zwaar woord. Daar zijn we echt niet. Natuurlijk zijn er bepaalde facetten die beter moeten. Maar wat ik in de eerste helft tegen West Ham heb gezien, stemt me vooral hoopvol voor de toekomst.”

“Op de instelling van de spelers heb ik niks aan te merken. Ik zag scherpte. Goede bedoelingen. We creëerden op de tegenaanval meer kansen dan West Ham. Het was allemaal wel oké. En het belangrijkste: in de kleedkamer zie ik geen dode ploeg. Wel jongens die zeggen we kunnen veel beter dan dit. ‘Zondag zetten we dit recht’, dat klimaat. Dat zijn signalen die wel goed zitten.”

De resultaten vallen wel tegen. Trainer John van den Brom krijgt duidelijk steun van het bestuur. “Maar dit gaat niet om mij”, zegt de Nederlander. “We werken als hele club hard om hieruit te komen. Er moet gepresteerd worden in een mooie club als Genk, dat weten we allemaal. Aan ons om dat op te pikken.”

Dimitri De Condé had wel één grote kanttekening. Er moet iets gedaan worden aan de defensieve breekbaarheid van dit Genk. Met name aan de stilstaande fases. U kent het verhaal intussen wel. Twaalf tegendoelpunten al dit seizoen op standaardsituaties. Een waanzinnig aantal. De Condé: “Ik ben daar zeer ontgoocheld over. Er moet iéts gebeuren, dat is duidelijk. De tegenstanders beginnen er al op te rekenen. In België zie je meer en meer ploegen die inzakken, in de wetenschap dat ze toch een kans zullen krijgen op een of andere hoekschop. Het is irritant. Elke wedstrijd twee of drie keer moeten scoren omdat je op die manier doelpunten blijft incasseren. Dat kan gewoon niet. Op die manier veeg je al wat goed is meteen van de kaart.”

Het probleem vaststellen is evenwel gemakkelijker dan het op te lossen. Van den Brom probeerde de voorbije weken verschillende tactische varianten. De kern van het probleem bleef hetzelfde. De Condé: “We gaan altijd uit van onze eigen kracht - ook in het verleden. Daarom hebben we nooit echt héél veel aandacht geschonken aan stilstaande fases. Misschien zou het niet slecht zijn om daar verandering in te brengen.”

Van den Brom is alleszins niet van plan om de strategie bij stilstaande fases opniéuw helemaal om te gooien. Omdat er amper tijd is om te trainen voor de wedstrijd tegen AA Gent. “En omdat je niet alles kan blijven door elkaar gooien. Je moet als trainer je spelers ook bepaalde handvaten aanreiken. Natuurlijk heb ik er met de spelersgroep over gesproken. Met de technische staf ook. Maar het is voor een deel ook een mentale kwestie geworden.”

Al zijn er ook fysieke factoren die een rol kunnen spelen in de vormdip van Genk. De Condé wijst naar de - veelal Zuid-Amerikaanse - internationals die een hoop airmiles en amper trainingsminuten in de benen hebben. Het is geen toeval dat Carlos Cuesta donderdag uitviel met een hamstringblessure. “Ik ben wat ongerust over die jongens. Ze spelen vaak, krijgen geregeld een jetlag te verwerken. Ik ben iemand die veel eist van een spelersgroep. Maar wanneer ik met die internationals spreek, voel ik dat ze het lastig hebben met de situatie, ook op menselijk vlak. Dat mogen we niet onderschatten.”

Zondag volgt AA Gent.

Van den Brom: “De steun van de fans zal heel bepalend zijn.”

De Condé: “Het is belangrijk dat de goede signalen moeten zondag wel bevestigd worden.”

Om niet tot een verhaal met te veel ‘maren’ te komen.

