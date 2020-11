“Die tweede goal? Dat heet talent”: Bongonda haalt nogmaals uit naar ex-coach Thorup, De Ridder viseert ref Lambrechts

Een knappe combinatie met Ito in de Truiense zestien rondde Bongonda al vroeg in de wedstrijd af. Vlak na de gelijkmaker van STVV troefde hij Schmidt met een knappe boogbal af vanop een kleine 40 meter. “Ik heb een goeie band met Junya (Ito red.)”, grijnsde Bongonda. “Hij is mijn beste vriend naast én op het veld. We spreken niet dezelfde taal, maar die van het voetbal is genoeg. Bij mijn tweede goal voelde ik die bal goed aan bij die bots. Ik heb zelfs niet gekeken waar de keeper stond. Dat heet talent, zeker? (glimlacht) Zonder me vragen te stellen, heb ik getrapt. Als je niet probeert, dan kan je ook niet scoren.”

Bongonda reageerde de voorbije week behoorlijk laconiek op het vertrek van Thorup. Zijn vier middenvingertjes op sociale media aan het adres van de Deense coach waren niet mis te verstaan. “Ik was erg gemotiveerd om iets te tonen. Het vertrek van de coach was niet het probleem want ik wens hem veel succes toe. Alleen de manier waarop was niet netjes. We kwamen net uit een moeilijke periode. Als hij de ballen had gehad om de kleedkamer nog één keer binnen te stappen en te zeggen dat hij een mooi aanbod had en vertrok, dan had niemand daar wat van gemaakt. Dit zegt veel over hem als persoon, maar goed we zijn profs en zulke dingen gebeuren in het voetbal. Ik was ontgoocheld want ik had hem graag als trainer, maar ik denk dat we met deze overwinning op de best mogelijke manier geantwoord hebben.”