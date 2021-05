Dessers is de verlosser na moeilijke maanden op de bank: “Ik heb getwijfeld aan mijn toekomst hier”

Belgisch VoetbalZíjn moment van het seizoen. Met een rake kopbal bezorgde Cyriel Dessers (26) Racing Genk de zege op het veld van Anderlecht. De titelstrijd is nog niet gestreden. “We zetten een belangrijke stap richting tweede plaats én we behouden de druk op Club Brugge.”

Volledig scherm © Photo News

Exact vijf maanden en tien dagen was het geleden dat Cyriel Dessers nog eens een doelpunt kon maken voor Racing Genk. Een eeuwigheid voor iemand die al z’n hele leven leeft van doelpunten. Tot zaterdagavond in het Lotto Park. Een avond die begon zoals zovele avonden voor de topschutter van vorig seizoen in de Eredivisie. Een plaatsje op de bank zoeken, kijken hoe Paul Onuachu alwéér zijn goal maakte voor Racing Genk en warmlopen langs de lijn.

Afgelopen woensdag bleef het bij wat spurtjes trekken aan de hoekschopvlag, nu kreeg Dessers wel zijn kans. Een kwartier. Vijf minuten voor tijd kopte hij een vrijschop van Bongonda voorbij Verbruggen. Eén rake kopslag om het titelfeest in Brugge – voorlopig – te vergallen en een schrééuw die hem verloste van maandenlange frustraties. Dessers schoof op zijn knieën, uitgerekend in de armen van Paul Onuachu. “Al mijn vrienden zijn fan van Anderlecht, ik zal het mogen horen”, lachte Dessers. “Het zegt veel dat uitgerekend Paul zó blij was voor mij. Het deed me oprecht heel veel deugd om te zien hoe blij Paul was met mijn goal. Het toont aan dat het écht wel goed zit in deze groep, ik voel me gewoon supergoed bij Racing Genk. We zetten hier een belangrijke stap richting tweede plaats én we zetten Club Brugge onder druk.”

Volledig scherm © Photo News

Rol in de kleedkamer

Maar natuurlijk is er ook die andere kant. De kant van Dessers die de voorbije maanden wegkwijnde op de bank. De kant van Dessers die voldoening moest halen uit het feit dat hij vijf doelpunten scoorde in een oefenwedstrijd tegen Westerlo. Maar ondanks de geringe speelkansen bleef Dessers zijn rol spelen in de kleedkamer. Híj zette de groep op scherp met een peptalk voor de halve finale van de beker op Anderlecht en híj nam het voortouw bij het feestje achteraf. Niks negativiteit, niks chagrijnig gedoe.

“Op training ben ik ook altijd bewust blijven zoeken naar dat goede gevoel. De ballen vlogen er ook in, maar ik sta gewoon achter een geweldige spits. Wat Paul Onuachu dit seizoen toont, is ongezien. Hij is op speeldag drie in de ploeg gekomen en sindsdien breekt hij hier gewoon alle records. Ik heb moeilijke momenten beleefd, dat hoef ik je niet uit te leggen. Maar ik ben een prof en ik gedraag me professioneel. Veel mensen vragen mij weleens of ik spijt heb van mijn keuze voor Racing Genk. Hoegenaamd niet, ik zou het meteen opnieuw doen. Maar de laatste weken loop ik wel op de toppen van mijn tenen, dat geef ik toe. In de reguliere competitie moest ik tevreden zijn met een paar invalbeurten, weinig tijd om te tonen wat je kunt. Dan wil je soms te veel in één keer. Maar in de play-offs speelde ik tot voor vanavond maar één minuut, alles heeft grenzen.”

Volledig scherm © Photo News

Dessers geeft toe dat hij de laatste maanden wel getwijfeld heeft aan zijn toekomst bij Genk. “Ja, ik heb getwijfeld. En ik kan niet zeggen dat die twijfels nu met die ene goal verdwenen zijn. Op dit moment heeft het ook weinig nut om dieper in te gaan op mijn toekomst, daarvoor is het moment zelf te mooi. Ik zie wel wat er gebeurt in de zomer, veel zal ook afhangen van wat er met de andere spelers gaat gebeuren.”

Vertrekt Onuachu?

De kans dat Onuachu deze zomer voor heel veel geld vertrekt is groot, de Nigeriaan heeft zelf al aangegeven klaar te zijn voor een stap hogerop. En ook Genk is niet van plan om Onuachu tegen zijn zin te houden áls het juiste bod op tafel komt. De Limburgers willen het nieuwe seizoen aanvatten met drie spitsen, het is aan Dessers zelf om uit te maken of hij daarvan deel wil uitmaken of niet. In zijn entourage valt te horen dat hij er in elk geval alles aan wil doen om volgend seizoen eerste spits te zijn bij de club waar hij als kleine jongen fan van was.