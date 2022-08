Dessers dringt aan op transfer, Cremonese bereid om vraagprijs van 6,5 miljoen euro te betalen

Cremonese deed vorige maand al een bod op Dessers, dat toen nog naar de prullenmand verwezen werd door Racing Genk. Intussen heeft de Italiaanse promovendus aangegeven wél 6,5 miljoen euro te willen betalen voor de Nigeriaanse international. Dessers komt dit weekend tegen Eupen nog in actie. In de tussentijd denkt hij na over de transfer. “Het blijft de Serie A en ik droom van een grote competitie”, vertelde de spits eerder over de interesse van Cremonese. “Ik sta er relaxed in en zal wel zien wat er gebeurt.” Aan hem om stilaan de knoop door te hakken. Het is ook afwachten of FC Kopenhagen, waar Dessers al op gesprek was met coach Jess Thorup, alsnog een move maakt. Tot dusver ontving Genk geen bod van de Deense topclub.