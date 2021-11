Deen Glen Riddersholm nieuwe assistent van John van den Brom bij KRC Genk

Racing Genk Iké Ugbo is eindelijk voorge­steld bij Genk en zit meteen in selectie: “Ik vergelijk mezelf met Cavani: een spits die genoeg heeft aan een halve kans”

Marseille of niet. Iké Ugbo (22) heeft nooit getwijfeld aan zijn keuze voor Racing Genk. Vanaf het eerste contact met de Limburgers was de Engels-Nigeriaanse spits overtuigd. “Het duurde even voor de transfer definitief afgerond werd, maar ik heb me nooit echt zorgen gemaakt.”

27 augustus