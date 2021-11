Deen Glen Riddersholm nieuwe assistent van John van den Brom bij KRC Genk: “Hij wacht niet met een mes in zijn holster om over te nemen”

Belgisch voetbalGenk-trainer John van den Brom krijgt na het ontslag van zijn rechterhand Dennis Haar een verrassende nieuwe assistent: Glen Riddersholm heeft zelf adelbrieven als ex-kampioen en bekerwinnaar in Denemarken: “Genk is perfect om mijn buitenlandse carrière te starten.”

Na de korte en wat onverkwikkelijk afgesloten passage van Jess Thorup als hoofdtrainer vorig seizoen verwelkomt Genk dus opnieuw Deens bloed in zijn trainersstaf. Riddersholm heeft in Denemarken zelf zijn naam gemaakt door als assistent bij FC Midtjylland door te groeien naar het hoofdtrainerschap en met die club in 2015 het Deens kampioenschap te winnen, een primeur toen voor Midtjylland. Op zijn cv staat voorts een bekerfinale met Aarhus, maar met SønderjyskE deed hij in 2020 nog beter door de Deense beker te winnen.

Hevig temperament tegen Standard

Bij SønderjyskE doet Riddersholm ook bij een Belgische tegenstander een belletje rinkelen. Bij een oefenduel in de zomer van 2019 in Duitsland tegen Standard laat Riddersholm zien dat hij over een hevig temperament beschikt: Riddersholm windt zich toen hevig op omdat de scheidsrechter de eerste helft al affloot na 43 minuten: “Where the f**k did Standard find this referee? Wat een amateurteam”, fulmineert Riddersholm. Toenmalig Standardtrainer Michel Preud’homme is dan weer niet te spreken over het viriele spel van SønderjyskE.

In de zomer van 2021 moet Riddersholm zijn ontslag bij SønderjyskE verteren. De laatste maanden was Riddersholm actief als tv-commentator bij TV3 Sport. Die job ruilt hij nu in voor de uitdaging in het buitenland, als assistent van John van den Brom bij Genk.

Riddersholm lichtte op sociale media zijn overstap toe en gaf daarbij een erg ambitieuze indruk, alsof het assistentschap bij Genk een opstapje is naar meer: “Genk is voor mij de juiste plaats om ​​hopelijk een lange en opwindende buitenlandse carrière te beginnen. Als coach heb ik ervaring met het trainen van topspelers. Ik weet wat er nodig is om titels te winnen, en een omgeving te creëren die winnaars en mensen ontwikkelt.”

Zijn competenties komen overeen met die van Genk, luidt het nog: “Het spreekt mij aan dat Genk een uiterst ambitieuze club is, maar ik kom ook bij een familieclub met sterke waarden en een goede community. Genk heeft een duidelijke spelfilosofie en -strategie. Ze willen aanvallend voetbal spelen, en jonge talenten klaarstomen voor de beste competities terwijl ze tegelijk titels willen winnen en Europees spelen.”

De Deense sportjournalist Klaus Egelund van Ekstra Bladet kent Riddersholm al vijftien jaar lang en kan hem dus goed inschatten als coach: “Ik zou hem omschrijven als een ervaren trainer die diepgaand over voetbal kan praten en oog heeft voor details. Bijvoorbeeld, ook als tv-analist bereidde hij een wedstrijd op dezelfde manier voor dan als hij coach was. Hij stond daar niet zomaar om in geuren en kleuren zijn verslag te doen, maar gaf een diepe inkijk. In al die jaren dat ik hem volg is dat zowat zijn motto: ‘Al het succes dat je bereikt is het gevolg van goed voorbereidend werk’.”

Volgens Egelund staat Riddersholm erom bekend een team goed te kunnen neerzetten en werkt hij doelgericht. “In de juiste omgeving is Riddersholm een geschenk voor de organisatie, maar hij is ook innovatief. Zoals ik Genk ken van enkele jaren geleden, spelend met veel tempo en hoge druk, kan Riddersholm die ploeg zeker inspireren.” Als persoonlijkheid geeft hij een vastberaden indruk en is hij verbaal aanwezig. Egelund zal niet ontkennen dat Riddersholm ambitieus is: “Zijn droom was altijd om eens in het buitenland aan de slag te gaan, weg van Denemarken. Zoals Thomas Frank die promoveerde met Brentford naar de Premier League, of Brian Priske nu bij Antwerp en Jess Thorup die in België toch ook wat succes had. Jon Dahl Tomasson speelt met het Zweedse Malmo in de Champions League. Riddersholm zou graag zijn naam naast die coaches zien, maar je mag niet de fout maken en denken dat hij als assistent iemand opzij wil duwen. Hij zal zich als een goede assistent willen bewijzen en zo voor zichzelf naam maken. En soms gebeurt het dat een hoofdtrainer moet vertrekken... Als die situatie zich voordoet, zal hij wel voorbereid zijn. Maar denk niet dat hij naar België komt met een mes in het holster die wacht om over te nemen. Zo is hij niet.”

Volledig scherm John van den Brom heeft er een assistent bij. © Photo News

