Deal wordt vandaag afgerond: John van den Brom nu écht op weg naar Genk

Deus ex machina: John van den Brom (54) wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Racing Genk. De Limburgse club bereikte gisteren een akkoord met FC Utrecht om het contract van Van den Brom, dat nog tot medio 2022 loopt, af te kopen. Volgens onze informatie is daar een bedrag van 500.000 euro mee gemoeid. Ongeveer het equivalent van de opstapclausule die FC Kopenhagen op tafel heeft gelegd om Jess Thorup weg te halen in Genk. De piste John van den Brom werd woensdag in de vooravond geactiveerd toen Marc Brys Genk liet weten niet te willen ingaan op het voorstel van Genk om Thorup op te volgen. Nochtans leek alles in kannen en kruiken tussen Brys en Genk. Marc Brys kon een contract tot 2023 ondertekenen en hij mocht twee assistenten - Issame Charaï en Bram Verbist - meebrengen. In vorige gesprekken met Genk bleek dat altijd een breekpunt voor Brys. Het persbericht om Marc Brys te verwelkomen stond klaar, er moest enkel nog op ‘send’ gedrukt worden. Maar in de vooravond en na een gesprek met het Thaise bestuur in Leuven trok Brys de stekker uit de onderhandelingen.

Sportief directeur Dimitri de Condé schakelde snel en blies de gesprekken met John van den Brom nieuw leven in. Beide heren zaten vorige maand ook al een paar keer samen - na het ontslag van Hannes Wolf stond John van den Brom ook op de Genkse shortlist. De Condé en Van den Brom zaten snel op dezelfde golflengte, ze spreken dezelfde (voetbal)taal. Zes weken geleden moest ‘JVDB’ het nog afleggen tegen Jess Thorup, nu moet hij hem opvolgen. Ook ex-speler Brian Priske, de huidige coach van het Deense FC Midtjylland was kandidaat, maar Van den Brom geniet de voorkeur. Racing Genk bracht FC Utrecht op de hoogte van de interesse in hun coach en Van den Brom gaf zijn huidige werkgever te kennen open te staan voor een nieuw avontuur.

Volledig scherm John van den Brom. © ANP Sport

Van den Brom is bijna anderhalf seizoen aan de slag in Utrecht. Vorig jaar stond hij met Utrecht op de 6de plaats toen het seizoen door de corona-uitbraak werd stilgelegd, op één plaats van Europees voetbal. Van den Brom leidde Utrecht ook naar de finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord, maar ook die werd geannuleerd. Utrecht begon het nieuwe seizoen met torenhoge ambities en presenteerde zich als ‘challenger’ van de grote drie. Hoge verwachtingen die Utrecht nog niet helemaal kon inlossen, na zes wedstrijden staat Utrecht op de achtste plaats in de Eredivisie.

Voorstelling na weekend

Op clubniveau werd er vrij snel een akkoord bereikt tussen alle partijen, het is nu wachten op de overeenkomst over de voorwaarden tussen Van den Brom en Genk. Vandaag wordt alles geofficialiseerd, de voorstelling van Van den Brom zou pas voor na het weekend zijn. Morgen speelt Genk de Limburgse derby op Stayen tegen STVV, die wedstrijd wordt geleid door het duo ad-interim Domenico Olivieri-Michel Ribeiro. Vanaf volgende week moet Van den Brom het overnemen. Zeven jaar geleden serveerde hij champagnevoetbal in het Astridpark en pakte hij de titel met Anderlecht. Kan hij ook Genk opnieuw laten bruisen?

