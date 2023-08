De nederlaag tegen Servette toont waarom er steeds meer getwijfeld wordt aan het (sportieve) model van Racing Genk

“Niet meer te veel denken, maar doen”: dag van de waarheid voor Genk, dat álles in het werk stelt om het geloof terug te vinden

De dag van de waarheid komt eraan voor KRC Genk. Na een 3 op 9 is het zondag do or die tegen Union. Een situatieschets. “Vorig jaar konden we er zogezegd niets van en dit seizoen vond iedereen ons plots ‘wow’. Nu zou het weer niks zijn. Het is allemaal blablabla.”