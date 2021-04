De Gouden Stier op recordjacht: Genk wil minstens 25 miljoen voor Onuachu

RC GENK Van den Brom is blij nu Onuachu en Bongonda weer vrienden zijn: "Allebei winnaars, maar Paul is geval apart"

9 januari 'Nothing but love' tussen Paul Onuachu en Théo Bongonda. Beide heren hebben de strijdbijl begraven na hun akkefietje van woensdag. John van den Brom is een blij man. "In dit uniek seizoen hebben we hen allebei nodig."