De Genkse ketchupfles spuit even geen goals meer: met Sor (die ook nog eens geblesseerd uitviel) stelde Vrancken al z’n zesde spits op dit seizoen

“We hebben van de scheidsrechter verloren.” Bij Racing Genk wees men na de 2-0-nederlaag tegen Standard naar de (inderdaad povere) ref Nicolas Laforge, maar zelf misten de Limburgers in de tweede helft kans na kans. 9 op 24 is het gevolg. Is er een Onuachu-effect? Een inkijk in de situatie.

KIJK. De samenvatting van Standard-Genk

Het was weer eens een intense match op Sclessin, daar waar dit seizoen al zoveel toppers sneuvelden. Standard nam in eigen huis ook de scalp van leider Genk. “We verliezen vandaag van de scheidsrechter”, klonk het bij Bryan Heynen. “Van het slechtste wat ik in België al zag qua arbitrage”, was hoe Joseph Paintsil de prestatie van Laforge beschreef. Geen onterechte frustratie, want Laforge irriteerde door Sadick het invallen te verbieden, kende een lichte strafschop toe voor Standard en liep in de weg van Mike Trésor toen die vrij kon uithalen.

KIJK. Wouter Vrancken: “Dit is vermoeiend”

Dat gezegd zijnde, Genk liet het ook zelf liggen in Luik. Niet alleen bleef het te lang hangen in de onvrede over de openingsgoal - met de 2-0 als gevolg - het slaagde er na rust niet in om te scoren uit een karrenvracht aan kansen. Het had een ExG (expected goals) van 3.0. Bodart stond telkens pal, al liet de afwerking te wensen over. Dan heb je jezelf iets te verwijten.

Over Onuachu

Onvermijdelijk gaat het dan over Paul Onuachu, de gewezen Gouden Schoen die in januari vertrok en intussen op de bank zit bij Southampton. Zou hij al spijt hebben van zijn droomtransfer naar de Premier League? Zijn vervanger Tolu is al even geblesseerd en zondag ontbrak ook de zieke Samatta. Verder was Muñoz, de rechtsback met zeven goals, niet beschikbaar. En dan wordt de spoeling natuurlijk heel dun. “We zijn het seizoen begonnen met drie spitsen: Dessers, Onuachu en Németh, en die zijn allemaal vertrokken”, zei Wouter Vrancken erop. “Samatta en Tolu kwamen erbij, maar vandaag konden we geen beroep op hen doen. Als dan ook nog Sor, optie nummer zes, na een trap vervangen moet worden, is dat van het goede te veel. Je kunt niet praten over wat je niet meer hebt.”

“We bleven kansen creëren en waren niet gelukkig in de afwerking”, ging de Genkse T1 verder. “Laat alles nu maar even samenvallen in één wedstrijd, dan hebben we onze dosis pech hopelijk meteen gehad. Ons spel was vandaag wel opnieuw goed.”

Volledig scherm Bryan Heynen is zondag geschorst tegen Anderlecht. © BELGA

Met het spel is inderdaad weinig mis. Maar ondanks dat het doorgaans dominant is, trekt Genk zijn matchen al een tijdje moeilijker over de streep. De ketchupfles spuit minder vlot goals. In de tien competitiematchen zonder Onuachu puurde het 15 doelpunten uit een ExG van 18.3, in de tien daarvoor waren dat 29 goals uit een ExG van 22.57. Daarbij is de assistproductie van een Trésor afgenomen. Het momentum is dus verschoven. Het resultaat: een 12 op 30. De leider won slechts twee van zijn laatste acht wedstrijden en zag zo concurrenten Union en Antwerp steeds dichterbij sluipen.

Blik op play-offs

“Het wordt sowieso pas in de play-offs beslist”, zegt Vrancken. “Ik ben trots op hoe mijn jongens het tegen Standard hebben aangepakt. Nu moeten we op korte termijn zo veel mogelijk punten pakken. Wij willen heel graag alles winnen, te beginnen met de wedstrijd tegen Anderlecht.”

“Uiteindelijk wil je de voorsprong zo groot mogelijk hebben bij de start van de play-offs”, zei Heynen. “Maar in een wedstrijd als deze tegen Standard heb je de zaken niet in eigen hand. Ach, we gaan gewoon door en moeten die zes op zes halen.”

De aanvoerder pakte zijn vijfde gele kaart en is er zondag in de topper tegen paars-wit niet bij. Het is de verwachting dat Racing dan Muñoz en Samatta recupereert, maar daartegenover staan nieuwe blessures van Sor en Cuesta. Die laatste, dit seizoen leider van de defensie, moest er in Luik af wegens problemen met de achillespees. In Limburg hoopt men dat het allemaal meevalt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News