DE DUBBEL. Genk-tandem Bryan Heynen en Luca Oyen: “Er zijn momenten geweest dat ik een selectie voor de Rode Duivels verdiende”

The wait is almost over. Een nieuw voetbalseizoen staat alweer in de startblokken. Met frisse namen, nieuwe trainers en veel goesting. Spektakel verzekerd. Uw krant trapt het seizoen nu al af met ‘De Dubbel’, dagelijks een dubbelinterview met de hoofdrolspelers van de G5. Vandaag: Bryan Heynen en Luca Oyen, de Limburgse tandem van Racing Genk. Morgen is het de beurt aan spitsbroeders Laurent Depoitre en Hugo Cuypers van AA Gent.