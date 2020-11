De Condé “compleet verrast” door vertrek Thorup, die al training gaf bij Kopenhagen: “Tot nu hebben noch spelers, noch staf, noch ikzelf iets van Jess gehoord”

Racing GenkTerwijl Jess Thorup zonet al zijn eerste training gaf bij FC Kopenhagen (zie video onder), blijven ze in Genk zonder hoofdcoach achter. Het vertrek van de Deen kwam als een donderslag bij heldere hemel in Limburg, zo bevestigt technisch directeur Dimitri De Condé. “Ik ben van mijn stoel gevallen toen ik het telefoontje kreeg.”

Genk en De Condé blijven “verrast en ontgoocheld” achter. “Vooral omdat we helemaal geen signaal in die richting gekregen hebben”, zegt Dimitri De Condé in bovenstaande video. “De makelaar van Jess Thorup heeft me gisteren om 12u30 op de hoogte gebracht van het feit dat hij naar Kopenhagen zou gaan. Voor mij was dat een complete verrassing.”

Zaterdag had De Condé Thorup namelijk nog een half uur aan de lijn. “Ik wist dat hij in Kopenhagen was, maar er is helemaal niet over gesproken geweest. Tot op dit moment hebben noch de spelers, noch de staf, noch ikzelf iets van Jess vernomen. Dat maakt het toch wel wat zuur. Dat hij vertrekt, is niet leuk. Maar vooral de communicatie rond de zaak is vervelend. Ik wil zelf ook wel eens horen wat hem die knoop nu effectief heeft doen doorhakken.”

Thorup stond vandaag al voor het eerst op het veld bij Kopenhagen (de tekst loopt verder onder de video)

Genk-voorzitter Peter Croonen heeft Thorup wel al gesproken, zegt De Condé ook. “Gisteren in de namiddag, om die bevestiging te horen. Maar voor de rest niemand. Dus vanmorgen heb ik de spelers en de staf moeten inlichten. Dit is geen leuke situatie. Op dit moment overheerst vooral de ontgoocheling. Wij waren op goeie weg, vooral op vlak van resultaat dan. Het was een hele tijd geleden dat we nog 9 op 9 gehaald hebben en iedereen voelde zich goed bij Jess Thorup. En dan is dit geen leuk leuk nieuws.”

Dat merkt De Condé ook in de spelersgroep, zegt hij. “Er zijn spelers die heel kwaad zijn, anderen zijn ontgoocheld en in de komende 48 uur gaan we wel wat oplapwerk hebben om iedereen scherp te krijgen richting de match van zaterdag. De spelers voelen zich wel wat in de steek gelaten.”

Opvolger

De Condé moet ook op zoek naar een vervanger, vanuit het niets. “Er zijn wel wat namen die nu terug op tafel gaan komen. Ik ben nu alles terug aan het oplijsten en morgenvroeg zitten wij samen op bestuurlijk niveau. Dan gaan we kijken om zo snel mogelijk een akkoord te vinden met een waardige vervanger.”

Wie moet dat worden? “‘t Is moeilijk om daar al iets over te zeggen”, aldus De Condé. “Maar de trainers die het hier in het verleden al goed hebben gedaan, waren allemaal sterk in people management. Dat past ook bij deze club. Ik denk dat het tactische of het data-gebeuren misschien iets belangrijker zal zijn. Ook om die groep weer mee te krijgen. Jess was een goeie peoplemanager, dus in de ideale wereld vinden we opnieuw zo’n profiel.”

