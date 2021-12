De 5 sleutelmomenten van Van den Brom bij RC Genk: bekerwinst en geweldige play-offs baten niet

Racing GenkTussen de dag van zijn aanstelling op 6 november 2020 en zijn ontslag precies dertien maanden later, schreef John van den Brom (55) met RC Genk een verhaal van vallen en telkens weer opstaan, met de bekerwinst als hoogtepunt. Zijn 5 sleutelmomenten in Genk.

1. De bekerwinst

Mindere resultaten in het begin van 2021 zorgen ervoor dat Van den Brom een eerste keer ter discussie staat, maar de Nederlander buigt dit om. Nadat het eerder KV Mechelen en Anderlecht uitschakelde, speelt RC Genk op 25 april de bekerfinale tegen Standard. De Limburgers steken kwalitatief boven de Rouches uit, Ito en Bongonda zorgen voor de 1-2-overwinning. Van den Brom wint zo zijn eerste beker als trainer en danst die avond de polonaise.

2. Play-offzeges tegen Club

RC Genk eindigt na de reguliere competitie op de vierde plaats, met 20 punten achterstand op leider Club Brugge. In de Champions play-offs beginnen de Limburgers aan een geweldige inhaalrace, met begeesterend voetbal en een 3-0-thuiszege tegen Club Brugge (bekijk de samenvatting hieronder). Genk haalt 16 op 18 in de play-offs, maar de titel zit er net niet meer in. Het belet RC Genk niet om op de slotdag te winnen in Jan Breydel: het wordt 1-2, met goals van Toma en Dessers.

3. Verlies in Eupen

Op 3 oktober speelt Genk in Eupen een duel met de koppositie als inzet. De Limburgers klimmen op voorsprong via Thorstvedt, maar Prevljak kan gelijkmaken. De wedstrijd lijkt helemaal te kantelen wanneer Eupen-verdediger Amat uitgesloten wordt. Ugbo zorgt voor 1-2, RC Genk is op dat moment leider in de competitie. Tot Eupen het tij in een onwaarschijnlijk slot nog weet te keren met goals van nog eens Prevljak en Heris. Van den Brom is er het hart van in.

4. Ontslag Dennis Haar

Na een 0-3-thuisnederlaag tegen AA Gent heerst op 24 oktober een crisissfeertje bij RC Genk. Daags na die nederlaag wordt Dennis Haar doorgestuurd. Haar was eerder zijn assistent bij AZ en Utrecht, hij maakte mee de overstap naar RC Genk. Het ontslag van Haar hakt er serieus in bij Van den Brom, want hij verliest die dag niet alleen zijn assistent, maar ook een vriend en toeverlaat.

5. Onderuit tegen Brugge

In vier dagen tijd bekampt RC Genk op eigen veld twee keer Club Brugge. Telkens leggen de Limburgers behoorlijk tot goed voetbal op de mat, maar toch gaan ze ook twee keer onderuit door individuele foutjes. In de competitiewedstrijd (bekijk de samenvatting hieronder) maakt Hrosovsky een 0-1-achterstand ongedaan met twee goals, maar na de uitsluiting van Van der Brempt scoren Lang en Ricca — helemaal vrij — nog voor Club. Vier dagen later komt Genk ook in de beker twee keer op voorsprong, maar door alweer een individuele fout maakt De Ketelaere er nog 3-3 van. Club haalt het met de strafschoppen.