Danny Vukovic supportert zondagnacht – vanaf 4u45 – vanuit Australië voor z’n ex-club: “Met een biertje erbij. Tegen de zenuwen”

Racing Genk Genk moet na 1 op 12 niet langer vooruit, maar over de schouder kijken: “Nu moet de kentering komen”

25 januari Genk, vergeet Club Brugge! Die vogel is na de intense topper definitief gaan vliegen. ‘Best of the rest’ worden, dat is voor de Limburgers het hoogst haalbare dit seizoen. En wat dat betreft heeft Genk nog steeds de beste papieren.