Danny Vukovic sluit een terugkeer naar Europa niet uit: “Ik heb al verschillende aanbiedingen op zak”

Racing GenkNog tien dagen. Zolang moet Danny Vukovic nog in quarantaine blijven in een hotel in Sydney vooraleer hij eindelijk herenigd wordt met zijn gezin. De 35-jarige - morgen blaast hij 36 kaarsjes uit - ex-doelman van Racing Genk blikt met veel trots terug op zijn avontuur in België, maar wil zijn handschoenen nog niet aan de haak hangen. “Ik ga zeker door tot het WK in Qatar.”

Halsoverkop vertrok hij vorig weekend uit België. Geen staande ovatie voor Danny Vukovic in een bomvolle Luminus Arena. Hij had het nochtans verdiend, de Aussie. Het afscheid waar hij recht op heeft komt er nog wel, ooit. In de tussentijd verlopen de gesprekken via ‘zoom’. Nu hij nog tien dagen in quarantaine zit in een hotel in Sydney nam hij ruim de tijd voor een afscheidsbabbel.

“Het deed me heel veel pijn om België en Genk te verlaten, maar ik kan niet wachten om mijn gezin te zien en over een aantal weken mijn tweede kindje te verwelkomen”, zegt hij. “Ze wonen op een uur rijden van Sydney. In principe zouden ze hier aan het raam van het hotel kunnen komen zwaaien, maar ik zit op het negende verdieping. Voor de komende tien dagen verloopt de communicatie via ‘Skype’.”

Quote Ik vond het een schitteren­de geste van Genk toen ze mij vertelden dat ze het zouden begrijpen als ik meteen naar Australië zou willen terugkeren. Danny Vukovic

Tot een dikke twee weken geleden wees niets in de richting van een vervroegd vertrek uit Genk voor Vukovic. “Toen had ik een gesprek met technisch directeur Dimitri de Condé en hij vertelde me dat de club mijn aflopend contract niet zou verlengen. Dat was geen verrassing voor mij, want ik was zelf ook niet van plan om een nieuw contract te tekenen. Ik wil spelen en die kans zou ik in Genk niet meer krijgen. Maar ik vond het een schitterende geste van de club, toen ze mij vertelden dat ze het zouden begrijpen, als ik meteen naar Australië zou willen terugkeren. Mijn vrouw Kristy en mijn zoontje Harley waren een aantal weken eerder vertrokken. In mei verwachten we ons tweede kindje en Kristy wilde graag thuis bevallen. De maandag voor de wedstrijd tegen Standard heb ik pas definitief de knoop doorgehakt om terug te keren. Ik heb John van den Brom, Dimitri de Condé en Guy Martens op de hoogte gebracht. Tegen mijn maats heb ik gezwegen, ik wilde de voorbereiding op die belangrijke partij niet verstoren.”

Volledig scherm Danny Vukovic. © Photo News

Aanbiedingen

Onmiddellijk na de wedstrijd volgde de emotionele boodschap. “De voorzitter heeft gesproken, ik heb gesproken en er is een filmpje getoond dat ik eerder die dag had opgenomen. Ik had tranen in mijn ogen. Ik word opnieuw emotioneel, als ik eraan denk. Weet je, toen ik vier jaar geleden in Genk arriveerde was mijn doel om minstens één wedstrijd te spelen. Ik heb meer bereikt dan ik had durven dromen. Ik heb meer dan 100 wedstrijden gekeept, ik heb Europa League gespeeld, we zijn kampioen geworden. Het was niet makkelijk toen ik van de coach te horen kreeg dat ik mijn plaats moest afstaan aan Maarten Vandevoordt. Ik was het er niet mee eens, maar ik heb het wel geaccepteerd. Ik heb Vandevoordt zien evolueren van een knul tot een man en hij heeft een grote carrière voor zich.”

Vukovic wordt morgen 36, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Neen, zeker niet. Mijn doel is om zeker door te gaan tot het WK in Qatar van volgend jaar, als we ons met Australië kunnen kwalificeren, natuurlijk. Mijn makelaar heeft ook al een paar aanbiedingen op zak voor volgend seizoen, zowel in Australië als in Europa. Ik sluit een terugkeer naar Europa zeker niet uit. België? Wie weet”, lacht hij. “Nu wil ik me eerst focussen op mijn gezin. De komende tien dagen zit ik hier nog in isolatie in het hotel, maar vanaf dan ben ik er weer voor hen. Ik kijk enorm uit naar de geboorte van ons tweede kindje. Wat het wordt weten we zelf nog niet, dat wisten we bij Harley ook niet. Dat maakt het extra spannend.”

Volledig scherm Danny Vukovic bij zijn vertrek naar Australië. © Joel Hoylaerts / Photo News