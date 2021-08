Daniel Muñoz over zijn avonturen op de Copa América, Lionel Messi en zijn rol bij KRC Genk: “We gaan dit seizoen voor de titel”

Racing GenkWat een intens eerste jaar voor Daniel Muñoz (25) bij Racing Genk. Vice-kampioen, bekerwinnaar én een bronzen medaille op de Copa América in zijn eerste grote toernooi met Colombia. Nu hij eindelijk even op adem kan komen, is het tijd voor een uitgebreide babbel. “De figuur Messi overstijgt je nationaliteit. Ik heb het gevoel dat iedereen in Zuid-Amerika blij is dat Messi nu de erkenning heeft gekregen die hij verdient.”