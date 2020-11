Clausule van 550.000 euro? Thorup moet volgens de wet maar 1 week loon betalen

Thorup staat voor vuurdoop met Racing Genk

27 september KV Oostende is vanavond de eerste tegenstander voor Jess Thorup als coach van Racing Genk. Als de Deen met een zege start hijst hij Genk meteen weer in het zog van een play-off 1 plaats. Het Genks bestuur leeft in elk geval op hoop. “Positivisme en een offensieve mindset, Jess Thorup is de juiste keuze.”